Messi rekor kırdı, Arjantin kayıpsız turladı

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ARJANTİN İLK YARIDA FARKI AÇTI

MESSİ SON SÖZÜ SÖYLEDİ

ARJANTİN KAYIPSIZ TUR ATLADI

MESSİ'DEN BİR REKOR DAHA

ÜRDÜN HER MAÇTA GOL ATTI

PENALTI İSTATİSTİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu üçüncü ve son hafta maçında Arjantin ile Ürdün, ABD'nin Dallas kentinde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan Tangocular, grubu kayıpsız tamamlayarak son 32 turuna yükseldi.Karşılaşmada perdeyi 19. dakikada Giovani Lo Celso açtı. Şık bir frikik golüyle takımını öne geçiren yıldız oyuncunun ardından 31. dakikada Lautaro Martinez, penaltıdan farkı ikiye çıkardı. Arjantin soyunma odasına 2-0 üstün girdi.İkinci yarıda Ürdün, 55. dakikada Al Tamari ile farkı bire indirdi. Mücadelenin 60. dakikasında oyuna dahil olan Lionel Messi ise 80. dakikada frikikten attığı golle skoru 3-1'e getirdi ve maçın sonucunu belirledi.Bu sonucun ardından Arjantin, J Grubu'nu 9 puanla ve gol yemeden lider tamamladı. Tangocular, son 32 turunda Yeşil Burun Adaları ile eşleşti. Ürdün ise puan alamadan turnuvaya veda etti.Lionel Messi, Ürdün karşısında attığı golle üst üste 7 Dünya Kupası maçında fileleri havalandıran ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Arjantinli yıldız, turnuvadaki gol sayısını 6'ya, Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını ise 19'a yükseltti.İlk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Ürdün, grup aşamasındaki üç maçında da gol atmayı başardı. Ancak puan alamayan Asya temsilcisi, turnuvaya grup aşamasında veda etti.Arjantin, 2022 Dünya Kupası'nın başlangıcından bu yana oynadığı son 10 Dünya Kupası maçında 7 kez penaltı kazandı. Bu sayı, aynı dönemde İngiltere, Fransa ve Portekiz'in toplam penaltı sayısıyla eşitlendi.