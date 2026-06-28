Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Messi rekor kırdı, Arjantin kayıpsız turladı

Arjantin, Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek J Grubu'nu 9 puanla lider tamamladı. Lionel Messi ise Dünya Kupası tarihine geçen bir rekora imza attı.

calendar 28 Haziran 2026 07:00 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2026 08:25
Haber: Sporx.com
SPORX AI BAKIŞI
Messi rekor kırdı, Arjantin kayıpsız turladı
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2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu üçüncü ve son hafta maçında Arjantin ile Ürdün, ABD'nin Dallas kentinde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan Tangocular, grubu kayıpsız tamamlayarak son 32 turuna yükseldi.

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Karşılaşmada perdeyi 19. dakikada Giovani Lo Celso açtı. Şık bir frikik golüyle takımını öne geçiren yıldız oyuncunun ardından 31. dakikada Lautaro Martinez, penaltıdan farkı ikiye çıkardı. Arjantin soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

MESSİ SON SÖZÜ SÖYLEDİ

İkinci yarıda Ürdün, 55. dakikada Al Tamari ile farkı bire indirdi. Mücadelenin 60. dakikasında oyuna dahil olan Lionel Messi ise 80. dakikada frikikten attığı golle skoru 3-1'e getirdi ve maçın sonucunu belirledi.

ARJANTİN KAYIPSIZ TUR ATLADI

Bu sonucun ardından Arjantin, J Grubu'nu 9 puanla ve gol yemeden lider tamamladı. Tangocular, son 32 turunda Yeşil Burun Adaları ile eşleşti. Ürdün ise puan alamadan turnuvaya veda etti.

MESSİ'DEN BİR REKOR DAHA

Lionel Messi, Ürdün karşısında attığı golle üst üste 7 Dünya Kupası maçında fileleri havalandıran ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Arjantinli yıldız, turnuvadaki gol sayısını 6'ya, Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını ise 19'a yükseltti.

ÜRDÜN HER MAÇTA GOL ATTI

İlk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Ürdün, grup aşamasındaki üç maçında da gol atmayı başardı. Ancak puan alamayan Asya temsilcisi, turnuvaya grup aşamasında veda etti.

PENALTI İSTATİSTİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Arjantin, 2022 Dünya Kupası'nın başlangıcından bu yana oynadığı son 10 Dünya Kupası maçında 7 kez penaltı kazandı. Bu sayı, aynı dönemde İngiltere, Fransa ve Portekiz'in toplam penaltı sayısıyla eşitlendi.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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