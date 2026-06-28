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Fenerbahçe ve Galatasaray'da ortak hedef Kim Min Jae!

Fenerbahçe ve Galatasaray, Bayern Münih forması giyen Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min Jae ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 13:04 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2026 13:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe ve Galatasaray'da ortak hedef Kim Min Jae!
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Savunmasına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Bayern Münih forması giyen eski oyuncusu Kim Min Jae ile ilgileniyor. Malang Sarr, Nathan Ake gibi isimleri listesinde bulunduran Fenerbahçe'de Min Jae de transfer listesinde yer alıyor.

İSMAİL KARTAL İSTİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, daha önce birlikte çalıştığı Güney Koreli savunma oyuncusu ile yeniden çalışmak istiyor.

GALATASARAY'DA DURUM

Galatasaray'da Davinson Sanchez için transfer ihtimali gündeme geldi. İtalya'dan Como, Kolombiyalı savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

İLK HEDEF VAN DIJK
MIN JAE DE LİSTEDE

Sarı-kırmızılılar, Davinson'un ayrılması durumunda Liverpool'dan Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk'ı ilk hedefi olarak belirledi. Galatasaray, Van Dijk'ın yanı sıra Bayern Münih'ten Kim Min Jae'yi de transfer listesinde tutuyor.

Güney Kore'nin 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından 29 yaşındaki Kim Min Jae transferinde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih'te geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Kim Min Jae, savunma performansının yanı sıra 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

BAYERN İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen deneyimli savunma oyuncusunun, Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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