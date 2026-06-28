Trabzonspor'da sırada Mithat Pala var

Trabzonspor, yerli oyuncu transferinde listesine dahil ettiği Mithat Pala için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çaykur Rizespor ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki sağ bekin bordo-mavili formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi. İki kulüp arasındaki görüşmelerin ise devam ettiği kaydedildi.
Trabzonsporlu kurmayların, önümüzdeki günlerde oyuncuya yönelik temaslarını artırması bekleniyor.
Süper Lig'de sadece Çaykur Rizespor'un formasını terleten Mithat, daha önce Pazarspor ve Afyonspor'da oynadı. Futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Trabzonsporlu kurmayların, önümüzdeki günlerde oyuncuya yönelik temaslarını artırması bekleniyor.
Süper Lig'de sadece Çaykur Rizespor'un formasını terleten Mithat, daha önce Pazarspor ve Afyonspor'da oynadı. Futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.