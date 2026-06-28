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Milli pentatloncular İspanya'da madalya peşinde

2026 Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası, 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında İspanya'da düzenlenecek ve Türkiye'yi dört milli sporcu temsil edecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 11:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli pentatloncular İspanya'da madalya peşinde
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2026 Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası, 29 Haziran Pazartesi günü İspanya'nın Barselona kentinde başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre 5 Temmuz tarihine kadar sürecek organizasyonda 4 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonada Türkiye'yi, Eren Kıvanç Taşyaran, Jan Demir Vurdum, Barış Doğu Çelik, Yaren Kalender temsil edecek.

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