Milli pentatloncular İspanya'da madalya peşinde

2026 Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası, 29 Haziran Pazartesi günü İspanya'nın Barselona kentinde başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre 5 Temmuz tarihine kadar sürecek organizasyonda 4 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.
Şampiyonada Türkiye'yi, Eren Kıvanç Taşyaran, Jan Demir Vurdum, Barış Doğu Çelik, Yaren Kalender temsil edecek.
Şampiyonada Türkiye'yi, Eren Kıvanç Taşyaran, Jan Demir Vurdum, Barış Doğu Çelik, Yaren Kalender temsil edecek.