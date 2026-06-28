Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Uruguay'dan olay karar! Uçuşları iptal edildi

Uruguay Futbol Federasyonu, Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden milli takım oyuncuları için planlanan özel uçağı iptal etti.

calendar 28 Haziran 2026 02:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Uruguay'dan olay karar! Uçuşları iptal edildi
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu'nda elenen Uruguay'da dikkat çeken bir karar alındı. Uruguay Futbol Federasyonu, milli takım kafilesi için planlanan özel uçuşun iptal edildiğini ve oyuncuların Meksika'dan ticari uçaklarla kulüplerine döneceğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ÖZEL UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Federasyondan yapılan açıklamada, özel uçağın kullanılmayacağı ve futbolcuların kulüp kariyerlerini sürdürdükleri ülkelere tarifeli seferlerle seyahat edeceği belirtildi.

GEREKÇE LOJİSTİK

Uruguay Futbol Federasyonu, kararın heyetin büyüklüğü ve yaşanan lojistik sorunlar nedeniyle alındığını açıkladı.

URUGUAY BASINI FARKLI YORUMLADI

Öte yandan Uruguay basını ise özel uçağın iptal edilmesini futbolcular ve teknik heyete yönelik bir ceza olarak değerlendirdi.

DÜNYA KUPASI'NA ERKEN VEDA

Marcelo Bielsa yönetimindeki Uruguay, H Grubu'nda oynadığı üç maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2 puanla üçüncü sırada kaldı ve Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Özbekistan310228-63
4Kongo D. Cumhuriyeti301213-21
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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