Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Hırvatistan kazandı, iki takım da turladı

Hırvatistan, Gana'yı 2-1 mağlup ederek L Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve son 32 turuna yükseldi. Gana ise en iyi üçüncüler arasına kalarak yoluna devam etti.

calendar 28 Haziran 2026 02:00 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2026 02:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Hırvatistan kazandı, iki takım da turladı
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2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu üçüncü ve son hafta maçında Hırvatistan ile Gana, ABD'nin Philadelphia kentindeki Lincoln Financial Field'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Hırvatistan, son 32 turuna yükselirken Gana da en iyi üçüncüler arasına girerek eleme bileti aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HIRVATİSTAN İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

İki ülke tarihinde ilk kez karşı karşıya gelirken, Hırvatistan 31. dakikada Petar Sucic'in golüyle öne geçti. İlk yarı Zlatko Dalic'in öğrencilerinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

VLASIC GALİBİYETİ GETİRDİ

Gana, 73. dakikada Derrick Luckassen'in golüyle skoru eşitledi. Ancak Hırvatistan, 83. dakikada Nikola Vlasic'in kafa golüyle yeniden öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Hırvatistan'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİ TAKIM DA SON 32 TURUNDA

Bu sonucun ardından Hırvatistan puanını 6'ya yükselterek L Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve son 32 turuna yükseldi. Luka Modric ve arkadaşları eleme turunda K Grubu ikincisiyle karşılaşacak.

4 puanda kalan Gana ise grubu üçüncü sırada bitirmesine rağmen en iyi üçüncüler arasına girerek son 32 turuna kalmayı başardı.

HIRVATİSTAN SERİYİ SÜRDÜRDÜ

Dünya Kupası'nda son yılların istikrarlı ekiplerinden biri olan Hırvatistan, üst üste üçüncü kez grup aşamasını geçmeyi başardı. Avrupa temsilcisi, 2018'de final oynarken 2022 Katar Dünya Kupası'nı ise üçüncü sırada tamamlamıştı.

MODRIC TARİHE GEÇTİ

Luka Modric, Nikola Vlasic'in galibiyet golünde yaptığı asistle Dünya Kupası tarihinde asist yapan en yaşlı futbolcu unvanının sahibi oldu. 40 yaşındaki Hırvat yıldız, bir kez daha turnuvaya damga vurdu.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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