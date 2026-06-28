Hırvatistan kazandı, iki takım da turladı

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu üçüncü ve son hafta maçında Hırvatistan ile Gana, ABD'nin Philadelphia kentindeki Lincoln Financial Field'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Hırvatistan, son 32 turuna yükselirken Gana da en iyi üçüncüler arasına girerek eleme bileti aldı.
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HIRVATİSTAN İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI
İki ülke tarihinde ilk kez karşı karşıya gelirken, Hırvatistan 31. dakikada Petar Sucic'in golüyle öne geçti. İlk yarı Zlatko Dalic'in öğrencilerinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
VLASIC GALİBİYETİ GETİRDİ
Gana, 73. dakikada Derrick Luckassen'in golüyle skoru eşitledi. Ancak Hırvatistan, 83. dakikada Nikola Vlasic'in kafa golüyle yeniden öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Hırvatistan'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
İKİ TAKIM DA SON 32 TURUNDA
Bu sonucun ardından Hırvatistan puanını 6'ya yükselterek L Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve son 32 turuna yükseldi. Luka Modric ve arkadaşları eleme turunda K Grubu ikincisiyle karşılaşacak.
4 puanda kalan Gana ise grubu üçüncü sırada bitirmesine rağmen en iyi üçüncüler arasına girerek son 32 turuna kalmayı başardı.
HIRVATİSTAN SERİYİ SÜRDÜRDÜ
Dünya Kupası'nda son yılların istikrarlı ekiplerinden biri olan Hırvatistan, üst üste üçüncü kez grup aşamasını geçmeyi başardı. Avrupa temsilcisi, 2018'de final oynarken 2022 Katar Dünya Kupası'nı ise üçüncü sırada tamamlamıştı.
MODRIC TARİHE GEÇTİ
Luka Modric, Nikola Vlasic'in galibiyet golünde yaptığı asistle Dünya Kupası tarihinde asist yapan en yaşlı futbolcu unvanının sahibi oldu. 40 yaşındaki Hırvat yıldız, bir kez daha turnuvaya damga vurdu.
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