İskoçya'da Steve Clarke dönemi kapandı!
Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen İskoçya'da teknik direktör Steve Clarke görevinden istifa etti.
İskoçya'nın turnuvadaki macerası, Hırvatistan'ın Gana'yı 2-1 mağlup etmesiyle resmen sona erdi. Bu sonucun ardından Steve Clarke'ın ekibinin en iyi üçüncüler arasına kalma şansı da ortadan kalktı.
ÜÇ MAÇTA ÜÇ FARKLI SONUÇ
İskoçya, 28 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'na Haiti'yi 1-0 mağlup ederek başladı. Ancak ikinci maçta Fas'a 1-0, son karşılaşmada ise Brezilya'ya 3-0 mağlup oldu. Grubu 3 puan ve eksi 3 averajla üçüncü sırada tamamlayan İskoçya, turnuvaya veda etti.
YEDİ YILLIK GÖREV SONA ERDİ
2019 yılında göreve gelen Steve Clarke, İskoçya'yı üst üste iki Avrupa Şampiyonası'na taşıdıktan sonra ülkesini 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na götürmeyi başarmıştı. Deneyimli teknik adam, Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrıldı.
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|ABD
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|Avustralya
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|Paraguay
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|Türkiye
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|Av.
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|1
|Meksika
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|Güney Afrika
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|Güney Kore
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|3
|4
|Çekya
|3
|0
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|2
|2
|6
|-4
|1
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|Av.
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|İsviçre
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|1
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|7
|3
|4
|7
|2
|Kanada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|5
|4
|3
|Bosna Hersek
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|2
|Fildişi Sahili
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Curacao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|4
|5
|2
|Mısır
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|İran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|5
|7
|2
|Cape Verde
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|3
|Uruguay
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Suudi Arabistan
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|8
|9
|2
|Norveç
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|6
|3
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|6
|2
|Avusturya
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|Cezayir
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4
|Ürdün
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Özbekistan
|3
|1
|0
|2
|2
|8
|-6
|3
|4
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|0
|1
|2
|1
|3
|-2
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Panama
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0