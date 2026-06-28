Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

İngiltere lider çıktı, Panama golsüz veda etti

İngiltere, Panama'yı 2-0 mağlup ederek L Grubu'nu lider tamamladı ve son 32 turuna yükseldi. Panama ise turnuvaya puansız ve golsüz veda etti.

calendar 28 Haziran 2026 01:56 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2026 02:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
İngiltere lider çıktı, Panama golsüz veda etti
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2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu üçüncü ve son hafta maçında İngiltere ile Panama, ABD'nin New York kentindeki MetLife Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İkinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup eden İngiltere, grubunu lider tamamlayarak adını son 32 turuna yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve devreye 0-0'lık eşitlikle girildi. İngiltere, 62. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle öne geçti. Bu golden sadece beş dakika sonra Harry Kane sahneye çıktı ve 67. dakikada farkı ikiye çıkararak maçın skorunu belirledi.

İNGİLTERE LİDER TAMAMLADI

Bu sonucun ardından İngiltere, puanını 7'ye yükselterek L Grubu'nu lider tamamladı ve son 32 turuna yükseldi. Thomas Tuchel'in öğrencileri, eleme turunda I, J veya K gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ekiplerden biriyle karşılaşacak. Panama ise turnuvayı puansız tamamlayarak Dünya Kupası'na veda etti.

KANE TARİHE GEÇTİ

Harry Kane, Panama karşısında attığı golle Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 11'e çıkardı. Deneyimli golcü, 10 gollü Gary Lineker'ı geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde İngiltere Milli Takımı'nın en golcü oyuncusu oldu.

BELLINGHAM YILDIZLAŞTI

Jude Bellingham, Panama karşısında 1 gol ve 1 asistlik performansıyla galibiyetin mimarlarından biri oldu. Genç yıldız, grup aşamasındaki ikinci golünü kaydederken hücum organizasyonlarında da etkili bir görüntü sergiledi.

PANAMA GOLSÜZ VEDA ETTİ

Panama, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gol atamadan turnuvaya veda eden tek takım oldu. Orta Amerika temsilcisi, grup aşamasında oynadığı üç maçta da fileleri havalandıramazken puan alamadan organizasyona veda etti.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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