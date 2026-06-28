İngiltere lider çıktı, Panama golsüz veda etti

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve devreye 0-0'lık eşitlikle girildi. İngiltere, 62. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle öne geçti. Bu golden sadece beş dakika sonra Harry Kane sahneye çıktı ve 67. dakikada farkı ikiye çıkararak maçın skorunu belirledi.
İNGİLTERE LİDER TAMAMLADI
Bu sonucun ardından İngiltere, puanını 7'ye yükselterek L Grubu'nu lider tamamladı ve son 32 turuna yükseldi. Thomas Tuchel'in öğrencileri, eleme turunda I, J veya K gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ekiplerden biriyle karşılaşacak. Panama ise turnuvayı puansız tamamlayarak Dünya Kupası'na veda etti.
KANE TARİHE GEÇTİ
Harry Kane, Panama karşısında attığı golle Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 11'e çıkardı. Deneyimli golcü, 10 gollü Gary Lineker'ı geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde İngiltere Milli Takımı'nın en golcü oyuncusu oldu.
BELLINGHAM YILDIZLAŞTI
Jude Bellingham, Panama karşısında 1 gol ve 1 asistlik performansıyla galibiyetin mimarlarından biri oldu. Genç yıldız, grup aşamasındaki ikinci golünü kaydederken hücum organizasyonlarında da etkili bir görüntü sergiledi.
PANAMA GOLSÜZ VEDA ETTİ
Panama, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gol atamadan turnuvaya veda eden tek takım oldu. Orta Amerika temsilcisi, grup aşamasında oynadığı üç maçta da fileleri havalandıramazken puan alamadan organizasyona veda etti.
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