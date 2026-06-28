Filenin Efeleri'nin rakibi Belçika

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü maçında Belçika ile karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gliwice Arena'da oynanacak mücadele saat 17:30'da başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Ligde, Türkiye'nin 4 galibiyeti ve 3 mağlubiyeti bulunurken Belçika, oynadığı 7 maçta 3 galibiyet elde etti.
Ligde, Türkiye'nin 4 galibiyeti ve 3 mağlubiyeti bulunurken Belçika, oynadığı 7 maçta 3 galibiyet elde etti.