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Filenin Efeleri'nin rakibi Belçika

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü maçında Belçika ile karşılaşıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 09:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Filenin Efeleri'nin rakibi Belçika
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A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü maçında Belçika ile karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gliwice Arena'da oynanacak mücadele saat 17:30'da başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ligde, Türkiye'nin 4 galibiyeti ve 3 mağlubiyeti bulunurken Belçika, oynadığı 7 maçta 3 galibiyet elde etti.

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