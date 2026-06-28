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Filenin Efeleri, Arjantin'i geriden gelerek devirdi

Filenin Efeleri, Milletler Ligi'nde Arjantin karşısında 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 00:04 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2026 00:20
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Filenin Efeleri, Arjantin'i geriden gelerek devirdi
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasındaki üçüncü maçında Arjantin'i 3-2 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk iki seti kaybetmesine rağmen karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Türkiye, VNL'deki 7. maçında 4. galibiyetini elde etti. Arjantin ise 5. yenilgisini yaşadı.

Ay-yıldızlılar, ikinci haftanın dördüncü ve son maçında bugün TSİ 17.30'da Belçika ile karşılaşacak.

Salon: PreZero Arena

Hakemler: David Fernandez Fuentes (İspanya), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)

Türkiye: Murat Yenipazar, Ahmet Tümer, Gökçen Yüksel, Adis Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Efe Bayram (Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Cafer Kirkit, Mert Matic, Hilmi Şahin, Mirza Lagumdzija)

Arjantin: Gomez, Loser, Vicentin, Franchi, Zerba, De Cecco (Massimino, Giraudo, Pages, Palonsky, Kurkartsev, Diaz, Ramos)

Setler: 19-25, 21-25, 25-21, 25-18, 18-16

Süre: 148 dakika

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