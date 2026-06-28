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Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi birlik yemeği

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları öncesinde yemekte bir araya geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 01:28
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi birlik yemeği
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Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları öncesinde yemekte bir araya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen yemek organizasyonuna başkan Serdal Adalı, futbol direktörü Önder Özen, teknik direktör Vincenzo Italiano ve antrenörler ile futbolcular katıldı.

Yemekte Özen ve Italiano ile sohbet eden Serdal Adalı, futbolculara başarı dileğinde bulundu.

Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak.

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