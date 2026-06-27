Beşiktaş GAİN'den Wilbekin hamlesi!

Beşiktaş, önümüzdeki sezon EuroLeague'de mücadele edecek kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, guard rotasyonuna tecrübeli bir isim eklemek amacıyla Scottie Wilbekin'i gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE WILBEKIN İÇİN TEMAS
Beşiktaş yönetiminin, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan 33 yaşındaki oyun kurucu için resmi görüşmelere başladı. Siyah beyazlıların, Wilbekin'in menajeriyle mali şartları ve kulübün yeni sezon projesini masaya yatırdı.
EUROLEAGUE TECRÜBESİ ÖNE ÇIKIYOR
Beşiktaş'ın, EuroLeague'de rekabetçi bir yapı oluşturmak için Avrupa tecrübesi yüksek bir oyuncu aradığı belirtildi. Scottie Wilbekin'in, bu doğrultuda transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Scottie Wilbekin, geride kalan sezonda Fenerbahçe Beko formasıyla EuroLeague'de 6 maça çıktı. Deneyimli oyun kurucu, bu karşılaşmalarda 7.7 sayı, 0.7 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları yakaladı.
İSTANBUL'DA KALMA İHTİMALİ
Wilbekin'in, Beşiktaş'ın kendisine sunacağı rolü ve İstanbul'da kalma fikrini değerlendirmeye sıcak baktığı öğrenildi. Siyah-beyazlılarda transfer sürecinin yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.
Beşiktaş yönetiminin, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan 33 yaşındaki oyun kurucu için resmi görüşmelere başladı. Siyah beyazlıların, Wilbekin'in menajeriyle mali şartları ve kulübün yeni sezon projesini masaya yatırdı.
EUROLEAGUE TECRÜBESİ ÖNE ÇIKIYOR
Beşiktaş'ın, EuroLeague'de rekabetçi bir yapı oluşturmak için Avrupa tecrübesi yüksek bir oyuncu aradığı belirtildi. Scottie Wilbekin'in, bu doğrultuda transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Scottie Wilbekin, geride kalan sezonda Fenerbahçe Beko formasıyla EuroLeague'de 6 maça çıktı. Deneyimli oyun kurucu, bu karşılaşmalarda 7.7 sayı, 0.7 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları yakaladı.
İSTANBUL'DA KALMA İHTİMALİ
Wilbekin'in, Beşiktaş'ın kendisine sunacağı rolü ve İstanbul'da kalma fikrini değerlendirmeye sıcak baktığı öğrenildi. Siyah-beyazlılarda transfer sürecinin yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.