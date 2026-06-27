Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

İspanya lider çıktı, Uruguay veda etti!

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu son maçında İspanya, Uruguay'ı Alejandro Baena'nın golüyle 1-0 mağlup etti. İspanya 7 puanla lider olarak son 32 turuna yükselirken, Uruguay ise 2 puanla turnuvaya veda etti.

calendar 27 Haziran 2026 05:01 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2026 05:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
İspanya lider çıktı, Uruguay veda etti!
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2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nun üçüncü ve son hafta maçında İspanya ile Uruguay, Meksika'nın Guadalajara kentindeki Guadalajara Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ilk yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan İspanya, 42. dakikada Alejandro Baena'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarının son anlarında sakatlanan Manuel Ugarte yerini Nicolas De La Cruz'a bıraktı ve soyunma odasına İspanya'nın üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıda skor avantajını koruyan Luis de la Fuente'nin öğrencileri savunmada hata yapmadı ve mücadeleyi 1-0 kazanmayı başardı. Uruguay'da Agustin Canobbio, uzatma dakikalarında gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından İspanya puanını 7'ye yükselterek H Grubu'nu lider tamamladı ve son 32 turuna yükseldi. Matadorlar, eleme turunda Avusturya ile Cezayir eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Uruguay ise 2 puanda kaldı. Güney Amerika temsilcisi grubu üçüncü sırada tamamlasa da en iyi üçüncüler arasına giremeyerek turnuvaya grup aşamasında veda etti.

MUSLERA REKOR KIRDI

Uruguay Milli Takımı'nın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, İspanya karşısında Dünya Kupası kariyerindeki 19. maçına çıkarak Brezilyalı efsane Claudio Taffarel'i geride bıraktı ve turnuva tarihinde en fazla maça çıkan Güney Amerikalı kaleci unvanının yeni sahibi oldu.

Deneyimli file bekçisi ikinci yarının başında yerini Sergio Rochet'e bıraktı.

TRİBÜNLERDE YILDIZLAR GEÇİDİ

Guadalajara Stadyumu'ndaki mücadeleyi futbol dünyasının unutulmaz isimleri de tribünden takip etti.

Carles Puyol, Iker Casillas, Emilio Butragueño, Fernando Hierro, Michel Salgado, David Silva, Diego Godin ve Diego Forlan karşılaşmayı tribünden izleyen isimler arasında yer aldı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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