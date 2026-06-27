Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Yeşil Burun Adaları turladı, Suudi Arabistan veda etti

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu son maçında Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan golsüz berabere kaldı. Afrika temsilcisi 3 puanla grubunu ikinci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez son 32 turuna yükseldi. Suudi Arabistan ise turnuvaya veda etti.

calendar 27 Haziran 2026 05:01 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2026 05:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Yeşil Burun Adaları turladı, Suudi Arabistan veda etti
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2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nun üçüncü ve son hafta maçında Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan, ABD'nin Houston kentindeki NRG Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tarihlerinde ilk kez rakip olan iki takımın mücadelesinde ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Suudi Arabistan'da sakatlanan Hassan Al Tambakti, 33. dakikada yerini Ali Lajami'ye bıraktı.

İkinci yarıda da iki ekip yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Yeşil Burun Adaları puanını 3'e yükseltti. Uruguay'ın İspanya'ya mağlup olmasıyla birlikte Pedro Leitao Brito'nun öğrencileri H Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez son 32 turuna yükseldi.

SON 32 TURUNDA ARJANTİN İLE EŞLEŞTİ

Afrika temsilcisi, son 32 turunda J Grubu lideri Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

Suudi Arabistan ise 2 puanla H Grubu'nu son sırada tamamladı ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.

YEŞİL BURUN TARİH YAZDI

Dünya Kupası'na tarihinde ilk kez katılan Yeşil Burun Adaları, grup aşamasını namağlup tamamlayarak organizasyonun en büyük sürprizlerinden biri oldu.

Afrika temsilcisi ilk maçında İspanya ile 0-0, ikinci maçında ise Uruguay ile 2-2 berabere kaldı. Suudi Arabistan karşısında aldığı 1 puanla birlikte puanını 3'e yükselten ada ülkesi, son 32 turuna yükselmeyi başardı.

Yeşil Burun Adaları, 2002 yılında Senegal'in ardından Dünya Kupası'na ilk kez katılıp ilk üç grup maçında yenilmeyen ilk Afrika takımı olarak da tarihe geçti.

Yaklaşık 525 bin nüfuslu ülke ayrıca Curaçao ve İzlanda'nın ardından Dünya Kupası'na katılan nüfus bakımından en küçük üçüncü ülke olma özelliğini taşıyor.

TANIDIK İSİMLER SAHADAYDI

Yeşil Burun Adaları'nda Trabzonspor forması giyen Wagner Pina mücadeleye ilk 11'de başladı.

Iğdır FK'nın kaptanı Ryan Mendes de ilk 11'de görev alırken, Başakşehirli Nuno Da Costa ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Cabral ise kart cezası nedeniyle forma giyemedi.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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