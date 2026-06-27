Scaloni'den Messi kararı!
Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, 28 Haziran Pazar günü TSİ 05.00'te oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu son maçında Lionel Messi'nin yedek kulübesinde başlayacağını açıkladı.
MESSI YEDEK BAŞLAYACAK
Basın toplantısında konuşan Scaloni, Lionel Messi'nin mücadeleye ilk 11'de başlamayacağını duyurdu.
Arjantinli teknik adam, "Leo Messi yarın maça yedek kulübesinde başlayacak." ifadelerini kullandı.
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|Av.
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|ABD
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|4
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|6
|2
|Avustralya
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Paraguay
|3
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|1
|1
|2
|4
|-2
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|4
|Türkiye
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|S
|Takımlar
|O
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|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|6
|9
|2
|Güney Afrika
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|3
|Güney Kore
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|4
|Çekya
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
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|O
|G
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|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsviçre
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|7
|2
|Kanada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|5
|4
|3
|Bosna Hersek
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|2
|Fildişi Sahili
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Curacao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Mısır
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|İran
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|3
|Belçika
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|4
|Yeni Zelanda
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|4
|4
|2
|Uruguay
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
|3
|Cape Verde
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|4
|Suudi Arabistan
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|8
|9
|2
|Norveç
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|6
|3
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|6
|2
|Avusturya
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|Cezayir
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4
|Ürdün
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|2
|Portekiz
|2
|1
|1
|0
|6
|1
|5
|4
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|4
|Özbekistan
|2
|0
|0
|2
|1
|8
|-7
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|Gana
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|3
|Hırvatistan
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4
|Panama
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0