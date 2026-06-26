Barış Alper Yılmaz: "Özür dilerim baba"
A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz, 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda edilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem babasına hem de futbolseverlere duygusal bir mesaj verdi.
A Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Barış Alper Yılmaz, 2026 FIFA Dünya Kupası'na erken veda edilmesinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı
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Turnuva öncesinde babasına verdiği sözü hatırlatan milli futbolcu, yaşanan hayal kırıklığının ardından duygusal ifadeler kullandı.
"ÖZÜR DİLERİM BABA"
Barış Alper paylaşımında, "Sözümü tutamadım özür dilerim Baba. Her zaman bana öğrettiğin gibi, daha iyisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğim." sözlerine yer verdi.
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|Türkiye
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|Kanada
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|Bosna Hersek
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|Katar
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|1
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|2
|10
|-8
|1
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|A
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|1
|Brezilya
|3
|2
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|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
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|6
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|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
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|0
|3
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|8
|-6
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|Av.
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|1
|Almanya
|3
|2
|0
|1
|10
|4
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|6
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|Fildişi Sahili
|3
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|4
|2
|2
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
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|1
|2
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|4
|Curacao
|3
|0
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|2
|1
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|1
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|Takımlar
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|Av.
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|1
|Hollanda
|3
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|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
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|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
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|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
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|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|S
|Takımlar
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|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Mısır
|2
|1
|1
|0
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|2
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|4
|2
|İran
|2
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|2
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|2
|2
|0
|2
|3
|Belçika
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|0
|2
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|1
|1
|0
|2
|4
|Yeni Zelanda
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|Takımlar
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|M
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|Y
|Av.
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|1
|İspanya
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|1
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|4
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|Uruguay
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|Cape Verde
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|2
|4
|Suudi Arabistan
|2
|0
|1
|1
|1
|5
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|1
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|Takımlar
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|7
|9
|2
|Norveç
|3
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|6
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|Senegal
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|4
|6
|-2
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|4
|Irak
|3
|0
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|3
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|Takımlar
|O
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|B
|M
|A
|Y
|Av.
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|Arjantin
|2
|2
|0
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|0
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|2
|Avusturya
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|3
|Cezayir
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|3
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|Ürdün
|2
|0
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|2
|2
|5
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|2
|2
|0
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|4
|1
|3
|6
|2
|Portekiz
|2
|1
|1
|0
|6
|1
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|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|4
|Özbekistan
|2
|0
|0
|2
|1
|8
|-7
|0
|S
|Takımlar
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|B
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|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|Gana
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|3
|Hırvatistan
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4
|Panama
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
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