Merih Demiral: 'Hayallerimizden çok uzak kaldık'

A Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Merih Demiral, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda elenmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gruptan çıkma şansı kalmayan Türkiye, bugün ABD ile son maçına çıkarken, Merih Demiral turnuvaya veda sonrası duygusal ifadeler kullandı.



"HAYALLERİMİZDEN ÇOK UZAK KALDIK"



Tecrübeli oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Türk milletinin başımızın üstünde yeri var. Bizi alkışlamayı da, eleştirmeyi de en iyi milletimiz bilir. Milletimizin yaptığı her eleştiriyi saygıyla karşılıyor, haklı buluyoruz. Bu turnuvaya büyük hayallerle geldik ancak ne yazık ki hayallerimizin çok uzağında kaldık. Yaşattığımız hayal kırıklığı ve üzüntü için tüm milletimizden içtenlikle özür diliyoruz.



Sahada son düdüğe kadar, terimizin son damlasına kadar mücadele ettik. Ancak bunun yeterli olmadığını biliyor ve sorumluluğunu alıyoruz. 7'den 70'e hepinizi üzdüğümüzün, beklentilerinizi karşılayamadığımızın farkındayız. Ay-yıldızlı formaya layık olabilmek ve milletimizi yeniden gururlandırabilmek için her zaman daha çok çalışacağız."



