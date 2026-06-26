Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

A Milli Takım'a Dünya Kupası'nda yüzde 100 destek

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda oynadığı Avustralya, Paraguay ve ABD maçlarının tamamını yüzde 100 doluluk oranına sahip statlarda oynayarak turnuvada taraftar desteği açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

calendar 26 Haziran 2026 16:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
A Milli Takım'a Dünya Kupası'nda yüzde 100 destek
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2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, taraftar desteğiyle turnuvaya damga vurdu.

Ay-yıldızlılar, D Grubu'nda oynadığı üç karşılaşmada da yüzde 100 doluluk oranına sahip statlarda sahaya çıkarak dünya futbol kamuoyunun dikkatini çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

3 MAÇTA DA TAM KAPASİTE

A Milli Takımımızın Dünya Kupası D Grubu'nda oynadığı üç karşılaşmada da tribünler tamamen doldu. Turnuvaya Avustralya karşısında başlayan milliler, Vancouver'da oynanan mücadelede 52 bin 497 taraftar önünde sahaya çıktı.

Paraguay ile San Francisco'da oynanan ikinci karşılaşmayı ise 68 bin 827 futbolsever tribünden takip etti.

Grubun son maçında ABD ile Los Angeles Stadı'nda karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, turnuvadaki en yüksek seyirci sayısına ulaştı. Dev mücadeleyi 70 bin 492 taraftar tribünden izledi.

ABD MAÇINDA GALİBİYET GELDİ

A Milli Takımımız, Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle veda etti. İlk yarısını da 2-1 önde tamamladığımız mücadelede millilerimizin gollerini Arda Güler, Orkun Kökçü ve uzatma dakikalarında ağları havalandıran Kaan Ayhan kaydetti.

Kaan Ayhan'ın 90+8. dakikada attığı gol, ay-yıldızlı ekibe turnuvadaki ilk ve tek galibiyetini getirdi.

DÜNYA KUPASI'NI 3 PUANLA TAMAMLADIK


İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan A Milli Takımımız, ABD karşısında aldığı galibiyetle Dünya Kupası'nı 3 puanla tamamladı. D Grubu'nda 6 puan toplayan ABD ise lider olarak son 32 turuna yükseldi ve Bosna Hersek ile eşleşti.

A Milli Takımımızın Dünya Kupası'ndaki seyirci sayıları:

  • Türkiye - Avustralya (Vancouver): 52.497 seyirci - %100 doluluk
  • Türkiye - Paraguay (San Francisco): 68.827 seyirci - %100 doluluk
  • Türkiye - ABD (Los Angeles): 70.492 seyirci - %100 doluluk  
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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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