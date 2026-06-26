A Milli Takım'a Dünya Kupası'nda yüzde 100 destek

2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, taraftar desteğiyle turnuvaya damga vurdu.



Ay-yıldızlılar, D Grubu'nda oynadığı üç karşılaşmada da yüzde 100 doluluk oranına sahip statlarda sahaya çıkarak dünya futbol kamuoyunun dikkatini çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

3 MAÇTA DA TAM KAPASİTE

A Milli Takımımızın Dünya Kupası D Grubu'nda oynadığı üç karşılaşmada da tribünler tamamen doldu. Turnuvaya Avustralya karşısında başlayan milliler, Vancouver'da oynanan mücadelede 52 bin 497 taraftar önünde sahaya çıktı.





Paraguay ile San Francisco'da oynanan ikinci karşılaşmayı ise 68 bin 827 futbolsever tribünden takip etti.





Grubun son maçında ABD ile Los Angeles Stadı'nda karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, turnuvadaki en yüksek seyirci sayısına ulaştı. Dev mücadeleyi 70 bin 492 taraftar tribünden izledi.





ABD MAÇINDA GALİBİYET GELDİ

A Milli Takımımız, Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle veda etti. İlk yarısını da 2-1 önde tamamladığımız mücadelede millilerimizin gollerini Arda Güler, Orkun Kökçü ve uzatma dakikalarında ağları havalandıran Kaan Ayhan kaydetti.





Kaan Ayhan'ın 90+8. dakikada attığı gol, ay-yıldızlı ekibe turnuvadaki ilk ve tek galibiyetini getirdi.





DÜNYA KUPASI'NI 3 PUANLA TAMAMLADIK







İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan A Milli Takımımız, ABD karşısında aldığı galibiyetle Dünya Kupası'nı 3 puanla tamamladı. D Grubu'nda 6 puan toplayan ABD ise lider olarak son 32 turuna yükseldi ve Bosna Hersek ile eşleşti.





A Milli Takımımızın Dünya Kupası'ndaki seyirci sayıları: