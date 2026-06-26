Brezilya'dan FIFA'ya protesto
Brezilya Futbol Federasyonu, İskoçya maçında Vinicius Junior'ın golünün iptal edilmesi nedeniyle FIFA'ya protestoda bulundu. CBF, Meksikalı hakem Cesar Arturo Ramos'un Brezilya Milli Takımı maçlarında görevlendirilmemesini talep etti.
VINICIUS'UN GOLÜ İPTAL EDİLDİ
Vinicius Junior, ceza sahası yakınlarında rakip savunma oyuncusu Jack Hendry'den topu çaldıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi.
Ancak Meksikalı hakem Cesar Arturo Ramos, video yardımcı hakemlerin tavsiyesiyle pozisyonu izledi ve Vinicius'un müdahale sırasında rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı.
"BU BİR REZALET"
Kararın ardından Vinicius Junior'ın hakem César Arturo Ramos'a, "Bu bir rezalet" dediği aktarıldı. Brezilya cephesi, iptal kararının ardından maçın hakem yönetimine tepki gösterdi.
CBF'DEN FIFA'YA BAŞVURU
Brezilya Futbol Federasyonu, maçın hakemliğiyle ilgili resmi şikayetini FIFA'ya iletti. CBF Başkanı Samir Haud imzalı belgenin FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya gönderildiği belirtildi.
RAMOS İÇİN GÖREVLENDİRİLMEME TALEBİ
Samir Haud'un, VAR sisteminin yalnızca sahadaki açık hakem hatalarında kullanılması gerektiğini belirttiği aktarıldı.
CBF'nin ayrıca César Arturo Ramos'un bundan sonra Brezilya Milli Takımı maçlarında görevlendirilmemesini talep ettiği ifade edildi.
SIRADAKİ RAKİP JAPONYA
Brezilya, Dünya Kupası son 32 turunda 29 Haziran'da Japonya ile karşılaşacak.
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|ABD
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|Avustralya
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|Türkiye
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|2
|Güney Afrika
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|Güney Kore
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|Çekya
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|Kanada
|3
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|Bosna Hersek
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|Katar
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|-8
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|M
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|1
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|2
|Fas
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|1
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|7
|3
|İskoçya
|3
|1
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|2
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|3
|4
|Haiti
|3
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|3
|2
|8
|-6
|0
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|Almanya
|3
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|10
|4
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|6
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|Fildişi Sahili
|3
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|2
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|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|2
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|4
|Curacao
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|0
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|9
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|G
|B
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|A
|Y
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|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
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|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Mısır
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|İran
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|3
|Belçika
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|4
|Yeni Zelanda
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|4
|4
|2
|Uruguay
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
|3
|Cape Verde
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|4
|Suudi Arabistan
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|2
|Norveç
|2
|2
|0
|0
|7
|3
|4
|6
|3
|Senegal
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|4
|Irak
|2
|0
|0
|2
|1
|7
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|6
|2
|Avusturya
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|Cezayir
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4
|Ürdün
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|2
|Portekiz
|2
|1
|1
|0
|6
|1
|5
|4
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|4
|Özbekistan
|2
|0
|0
|2
|1
|8
|-7
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|Gana
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|3
|Hırvatistan
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4
|Panama
|2
|0
|0
|2
|0
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|-2
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