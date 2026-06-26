Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Ali Koç ve Brad Pitt, Türkiye-ABD maçını yan yana izledi!

Türkiye, Dünya Kupası'ndaki son maçında Ali Koç'un Brad Pitt ile aynı locada görüntülenmesi ise sosyal medyada gündem oldu. Loca fiyatları ise dudak uçuklattı.

calendar 26 Haziran 2026 12:56
SPORX AI BAKIŞI
Ali Koç ve Brad Pitt, Türkiye-ABD maçını yan yana izledi!
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Türkiye, 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti ancak gruptan çıkamadı. Maçı izleyen Ali Koç'un Brad Pitt ile aynı locada görüntülenmesi sosyal medyada gündem oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında A Milli Futbol Takımı, ABD'yi 3-2 mağlup etti. Ay-yıldızlılar bu sonuçla turnuvadaki ilk galibiyetini aldı ancak gruptan çıkamayarak Dünya Kupası'na 3 puanla veda etti.

KOÇ VE PITT AYNI LOCADA

Karşılaşma, sahadaki mücadele kadar tribündeki isimlerle de dikkat çekti. Maçı stadyumdan takip edenler arasında Fenerbahçe'nin eski başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç da yer aldı. Koç'un karşılaşmayı özel locadan izlediği anlar, yayıncı kuruluşun kameralarına yansıdı.

Görüntülerde Ali Koç'un yanında Hollywood yıldızı Brad Pitt'in de bulunduğu görüldü. Pitt'in Türkiye-ABD maçını aynı locadan takip etmesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İkilinin yan yana görüntülendiği kareler, maçın ardından en çok konuşulan anlarından biri hâline geldi.

LOCA FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Karşılaşmanın oynandığı Los Angeles'taki stadyumda özel loca ve VIP alanlarına yönelik fiyatlar da tartışma konusu oldu.

Maçın ardından söz konusu locanın bedelinin 150 bin dolar olduğu iddia edildi.

Ancak Türkiye-ABD maçı için resmî satış kanallarında kamuya açık net bir loca fiyatı yer almadı.

Aynı stadyumdaki bazı Dünya Kupası maçlarında locaların 17 bin 400 dolardan başlayıp 123 bin dolara kadar çıktığı görüldü.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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