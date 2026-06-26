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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Dünya Kupası öncesi Meksika kültürleri tanıtılıyor

Meksika'da Dünya Kupası etkinlikleri kapsamında Guadalajara'da büyük bir konser düzenlendi. Alejandro Fernandez'in sahne aldığı organizasyona 270 binden fazla kişi katıldı.

calendar 26 Haziran 2026 14:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Dünya Kupası öncesi Meksika kültürleri tanıtılıyor
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Meksikalı yöneticiler, Dünya Kupası için ülkeye gelen futbolseverlere Meksika kültürünü tanıtmayı hedefliyor. Bu kapsamda Jalisco eyalet yönetimi tarafından "La serenata mas grande del mundo" adıyla düzenlenen konser, Guadalajara'daki La Minerva Meydanı'nda gerçekleştirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 270 BİNDEN FAZLA KİŞİ KATILDI

"Dünyanın en büyük serenatı" olarak duyurulan organizasyonda ünlü sanatçı Alejandro Fernandez sahne aldı.

Bölge kültürünü tanıtmayı amaçlayan etkinliğe 270 binden fazla kişi katıldı.

TARAFTARLAR FORMA İLE ALANI DOLDURDU

Konser, Guadalajara'da Uruguay ile İspanya arasında oynanacak Dünya Kupası maçından bir gün önce düzenlendi. Etkinliğe Meksikalıların yanı sıra turnuva için kente gelen çok sayıda yabancı futbolsever de katıldı.

Farklı ülkelerden gelen taraftarlar, milli takım formalarıyla konser alanını doldurdu.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Müzikseverler, sabahın erken saatlerinden itibaren konser alanına gelerek etkinliğin başlamasını bekledi. Konser nedeniyle La Minerva ve çevresindeki caddeler günün ilk saatlerinden itibaren araç trafiğine kapatıldı.

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, yoğunluk nedeniyle kentte toplu taşıma seferlerinin çalışma saatleri de uzatıldı.

MİLLİ TAKIMA KUTLAMA

Yaklaşık iki saat süren konserde sahneye çıkan Alejandro Fernandez, Dünya Kupası'nda ilk üç maçını kazanan Meksika Milli Takımı'nı kutladı.

Fernandez, takımın elde ettiği başarıdan gurur duyduğunu söyledi ve sonraki turlar için başarı dileğinde bulundu.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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