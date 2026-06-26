Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Yunus Akgün: "Daha güçlü ayağa kalkacağız"

2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A Milli Takım'ın yıldızlarından Yunus Akgün, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda taraftarlardan özür dileyerek, "Yaşadığımız bu hayal kırıklığından ders çıkarıp daha güçlü ayağa kalkacağız." ifadelerini kullandı.

calendar 26 Haziran 2026 21:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Yunus Akgün: 'Daha güçlü ayağa kalkacağız'
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A Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Yunus Akgün, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda elenmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.  Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gruptan çıkma şansı kalmayan Türkiye, bugün ABD ile son maçına çıkarken, Yunus Akgün turnuvaya veda sonrası duygusal ifadeler kullandı.

Milli futbolcu, yaşanan hayal kırıklığı nedeniyle taraftarlardan özür dilerken, bu süreçten ders çıkararak daha güçlü şekilde ayağa kalkacaklarını ifade etti.

"DAHA GÜÇLÜ AYAĞA KALKACAĞIZ"

Yunus Akgün, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"24 yıllık hasret bittiğinde nasıl mutlu olduysak, şu anda da buradan bir o kadar buruk ve üzgün ayrılıyoruz. Hayal kırıklığına uğrattığımız, üzdüğümüz herkesten tüm samimiyetimle özür dilemek istiyorum. Her zaman bizim yanımızda oldunuz, dualarınızı eksik etmediniz. Bugün yaşadığım ve size yaşattığımız bu üzüntüden gerekli dersleri çıkarıp daha güçlü ayağa kalkacağız. Ay-yıldızın olduğu yerde umut da mücadele de bitmez. Hep beraber yine çok mutlu olacağımız günler için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa33009279
2Norveç32018626
3Senegal310246-23
4Irak300318-70
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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