İngiltere'ye kötü haber: Reece Jamess
İngiltere Milli Takımı'nın beki Reece James, sakatlığı sebebiyle en az iki maç kaçıracak.
James, İngiltere'nin salı günü Boston'da Gana ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından arka adalesinde gerginlik hissettiğini sağlık ekibine bildirdi. Tecrübeli oyuncu, cuma günü Kansas City'de gerçekleştirilen antrenmanda yer almadı ve takımın New York'a yaptığı yolculuğa da tedavi süreciyle hazırlandı.
İngiliz yıldız, cumartesi günü Panama ile oynanacak grup aşamasındaki son karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca İngiltere'nin gruptan çıkması halinde oynayacağı son 32 turu mücadelesinde de görev yapamayacak.
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|2
|Avustralya
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Paraguay
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
|4
|Türkiye
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|6
|9
|2
|Güney Afrika
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|3
|Güney Kore
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|4
|Çekya
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsviçre
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|7
|2
|Kanada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|5
|4
|3
|Bosna Hersek
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|2
|Fildişi Sahili
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Curacao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Mısır
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|İran
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|3
|Belçika
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|4
|Yeni Zelanda
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|4
|4
|2
|Uruguay
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
|3
|Cape Verde
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|4
|Suudi Arabistan
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|8
|9
|2
|Norveç
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|6
|3
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|6
|2
|Avusturya
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|Cezayir
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4
|Ürdün
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|2
|Portekiz
|2
|1
|1
|0
|6
|1
|5
|4
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|4
|Özbekistan
|2
|0
|0
|2
|1
|8
|-7
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|Gana
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|3
|Hırvatistan
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4
|Panama
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0