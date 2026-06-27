Galatasaray'da Mario Lemina planı

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken, geride kalan sezonda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Mario Lemina ile yeni sözleşme yapılmasının nedeni belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 32 yaşındaki Gabonlu orta saha ile 1+1 senelik sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varılmasına rağmen sarı-kırmızılıların 1 orta saha takviyesi daha planladığı belirtildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un tecrübeli futbolcuyla ilgili yeni dönemde farklı planları olduğu ve gerekmesi halinde onu savunmada da kullanmak istediği, bu nedenle Lemina ile devam edilmesini istediği bildirildi.
Davinson Sanchez'in ayrılığının olmaması halinde de savunmaya fırsat yerli transferi dışında hamle yapılmayacağı ifade edildi.
LEMINA'NIN PERFORMANSI
Geçen sezon elde edilen şampiyonlukta performansıyla büyük pay sahibi olan Mario Lemina, Süper Lig, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa'da 41 maçta şans bulurken, defansta yaptığı başarılı hamlelerin yanında attığı 3 gol ve yaptığı 2 asistle 5 gole doğrudan etki ederek skor katkısı vermişti.
Teknik direktör Okan Buruk'un tecrübeli futbolcuyla ilgili yeni dönemde farklı planları olduğu ve gerekmesi halinde onu savunmada da kullanmak istediği, bu nedenle Lemina ile devam edilmesini istediği bildirildi.
Davinson Sanchez'in ayrılığının olmaması halinde de savunmaya fırsat yerli transferi dışında hamle yapılmayacağı ifade edildi.
LEMINA'NIN PERFORMANSI
Geçen sezon elde edilen şampiyonlukta performansıyla büyük pay sahibi olan Mario Lemina, Süper Lig, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa'da 41 maçta şans bulurken, defansta yaptığı başarılı hamlelerin yanında attığı 3 gol ve yaptığı 2 asistle 5 gole doğrudan etki ederek skor katkısı vermişti.