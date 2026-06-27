Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe açıklaması

Chobani kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe sponsorluğu, Dünya Kupası atmosferi ve A Milli Futbol Takımı hakkında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra sponsoru oldukları ABD'nin de maçlarını takip eden Ulukaya, Los Angeles'ta AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
"FENERBAHÇE BENİ TEKRAR MEMLEKETİMLE TANIŞTIRDI"
Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe ile yapılan sponsorluk anlaşmasının kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi.
Ulukaya, "Chobani ismini statta görünce yüreğim cız ediyor. Fenerbahçe benim çocukluğuma verdiğim bir hediyedir. Benim için Fenerbahçe ve milli takım çok duygusaldır. Erzincan'da büyüdüğümüzde içimizde büyüttüğümüz bir Fenerbahçe vardı. Şimdi o statta Chobani ismini görmek çok farklı bir duygu." ifadelerini kullandı.
Çocuklarıyla birlikte stada gittiğini belirten Ulukaya, Fenerbahçe sponsorluğunun kendisini Türkiye'ye yeniden bağladığını dile getirdi.
Ulukaya, "Fenerbahçe aracılığıyla memlekete dönmenin ayrı bir hazzı var. Ben Türkiye'ye Fenerbahçe'yle döndüm, Ali başkanın davetiyle. Fenerbahçe'den sonra daha başka şeyler olmaya başladı, biz oraya yerleşmeye başladık, çocuklarım memleketime gidip gelmeye başladı. Şimdi Erzincan'a gideceğim. İşin güzel tarafı bu, Fenerbahçe beni tekrar memleketimle tanıştırdı." dedi.
DÜNYA KUPASI ATMOSFERİNE ÖVGÜ
Dünya Kupası maçlarını yakından takip ettiğini belirten Ulukaya, organizasyonun atmosferinden etkilendiğini söyledi.
Ulukaya, "Milli takımın ABD'deki maçlarını izledim. Tabii burukluk var. Dört gözle milli takımı burada bekliyorduk. Ama bu Dünya Kupası'nın çok güzel bir havası var. Herkes takımlarını destekliyor. Bizim maçlarda herkes sokakları kırmızıya çevirdi. Skorlar tabii ki çok önemli ama bunun yanında buradaki ortam ve havanın da keyfi başka." açıklamasında bulundu.
"FUTBOLUN GÜZEL TARAFI İNSANLARI BİR ARAYA GETİRMESİ"
Dünya Kupası'nda favorisinin ABD olduğunu söyleyen Hamdi Ulukaya, Chobani'nin uzun yıllardır ABD Milli Futbol Takımı'nın gıda sponsoru olduğunu hatırlattı.
ABD'nin gruptan lider çıktığını belirten Ulukaya, Fransa'nın da iyi göründüğünü ifade etti.
Ulukaya, "Evimde 3 forma var, birisi Türkiye, birisi ABD, birisi Fransa forması. Futbolun güzelliği bu. Futbolun güzel tarafı insanları bir araya getirmesi. Her maça gittiğimizde taraftarlar yan yana oturup ülkelerini destekliyor. Bunun yanında o kadar güzel bir ortam oluşuyor ki bayram havası gibi. İnsanlığın bir araya gelip beraber kutlama yaptığı bir ortam oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.
MİLLİ TAKIM YORUMU
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndan erken elenmesinin kendisini şaşırttığını belirten Ulukaya, oyuncuların mücadele gücüne dikkat çekti.
Ulukaya, "Bu kadar güzel bir takım, kaliteli oyuncular... San Francisco'daki Paraguay maçında tam anlamıyla kilitlendiler. Ortamın getirdiği stres ve baskının da etkisi oldu. Futbolcular canla başla uğraştılar, 90 dakika tek kale oynadılar, yüreklerini ortaya koydular. Ama futbol böyle." diye konuştu.
Türk Milli Takımı'nı ilk kez bu yıl İstanbul'da Romanya karşısında izlediğini söyleyen Ulukaya, "Türk Milli Takımı'ndaki bütün futbolcular yıldız oyunculardır." dedi.
"AZİZ YILDIRIM İLE GÖRÜŞECEĞİM"
Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım ile seçimden sonra görüştüğünü söyledi.
İlk fırsatta İstanbul'a gideceğini belirten Ulukaya, "İstanbul'a gittiğimde Chobani Stadyumu'na gidip Aziz başkanı ve yönetimi ziyaret edeceğim. Biz Fenerbahçe'nin sponsoruyuz. Ben bir taraftarım ve Fenerbahçe kimi seçerse biz onu destekleriz. Bizim Fenerbahçe'ye desteğimiz koşulsuz." ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE'NİN ÖNÜ AÇILIR"
Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyon olacağına inandığını aktaran Ulukaya, camiada birliktelik vurgusu yaptı.
Ulukaya, "Güzel bir birliktelik oluştu. İsmail hoca geldi. İyi transferler de olur. Aziz başkan bu işi biliyor. Önemli olan hepimiz bir arada olalım. Fenerbahçe çok duygusal bir yer, bizim milli takımımız gibi. Hep beraber olursak Fenerbahçe'nin önü açılır." dedi.
Takım olmanın önemine değinen Hamdi Ulukaya, taraftar ve camianın birlikte hareket etmesi halinde başarının geleceğini ifade etti.
"FENERBAHÇE BENİ TEKRAR MEMLEKETİMLE TANIŞTIRDI"
Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe ile yapılan sponsorluk anlaşmasının kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi.
Ulukaya, "Chobani ismini statta görünce yüreğim cız ediyor. Fenerbahçe benim çocukluğuma verdiğim bir hediyedir. Benim için Fenerbahçe ve milli takım çok duygusaldır. Erzincan'da büyüdüğümüzde içimizde büyüttüğümüz bir Fenerbahçe vardı. Şimdi o statta Chobani ismini görmek çok farklı bir duygu." ifadelerini kullandı.
Çocuklarıyla birlikte stada gittiğini belirten Ulukaya, Fenerbahçe sponsorluğunun kendisini Türkiye'ye yeniden bağladığını dile getirdi.
Ulukaya, "Fenerbahçe aracılığıyla memlekete dönmenin ayrı bir hazzı var. Ben Türkiye'ye Fenerbahçe'yle döndüm, Ali başkanın davetiyle. Fenerbahçe'den sonra daha başka şeyler olmaya başladı, biz oraya yerleşmeye başladık, çocuklarım memleketime gidip gelmeye başladı. Şimdi Erzincan'a gideceğim. İşin güzel tarafı bu, Fenerbahçe beni tekrar memleketimle tanıştırdı." dedi.
DÜNYA KUPASI ATMOSFERİNE ÖVGÜ
Dünya Kupası maçlarını yakından takip ettiğini belirten Ulukaya, organizasyonun atmosferinden etkilendiğini söyledi.
Ulukaya, "Milli takımın ABD'deki maçlarını izledim. Tabii burukluk var. Dört gözle milli takımı burada bekliyorduk. Ama bu Dünya Kupası'nın çok güzel bir havası var. Herkes takımlarını destekliyor. Bizim maçlarda herkes sokakları kırmızıya çevirdi. Skorlar tabii ki çok önemli ama bunun yanında buradaki ortam ve havanın da keyfi başka." açıklamasında bulundu.
"FUTBOLUN GÜZEL TARAFI İNSANLARI BİR ARAYA GETİRMESİ"
Dünya Kupası'nda favorisinin ABD olduğunu söyleyen Hamdi Ulukaya, Chobani'nin uzun yıllardır ABD Milli Futbol Takımı'nın gıda sponsoru olduğunu hatırlattı.
ABD'nin gruptan lider çıktığını belirten Ulukaya, Fransa'nın da iyi göründüğünü ifade etti.
Ulukaya, "Evimde 3 forma var, birisi Türkiye, birisi ABD, birisi Fransa forması. Futbolun güzelliği bu. Futbolun güzel tarafı insanları bir araya getirmesi. Her maça gittiğimizde taraftarlar yan yana oturup ülkelerini destekliyor. Bunun yanında o kadar güzel bir ortam oluşuyor ki bayram havası gibi. İnsanlığın bir araya gelip beraber kutlama yaptığı bir ortam oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.
MİLLİ TAKIM YORUMU
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndan erken elenmesinin kendisini şaşırttığını belirten Ulukaya, oyuncuların mücadele gücüne dikkat çekti.
Ulukaya, "Bu kadar güzel bir takım, kaliteli oyuncular... San Francisco'daki Paraguay maçında tam anlamıyla kilitlendiler. Ortamın getirdiği stres ve baskının da etkisi oldu. Futbolcular canla başla uğraştılar, 90 dakika tek kale oynadılar, yüreklerini ortaya koydular. Ama futbol böyle." diye konuştu.
Türk Milli Takımı'nı ilk kez bu yıl İstanbul'da Romanya karşısında izlediğini söyleyen Ulukaya, "Türk Milli Takımı'ndaki bütün futbolcular yıldız oyunculardır." dedi.
"AZİZ YILDIRIM İLE GÖRÜŞECEĞİM"
Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım ile seçimden sonra görüştüğünü söyledi.
İlk fırsatta İstanbul'a gideceğini belirten Ulukaya, "İstanbul'a gittiğimde Chobani Stadyumu'na gidip Aziz başkanı ve yönetimi ziyaret edeceğim. Biz Fenerbahçe'nin sponsoruyuz. Ben bir taraftarım ve Fenerbahçe kimi seçerse biz onu destekleriz. Bizim Fenerbahçe'ye desteğimiz koşulsuz." ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE'NİN ÖNÜ AÇILIR"
Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyon olacağına inandığını aktaran Ulukaya, camiada birliktelik vurgusu yaptı.
Ulukaya, "Güzel bir birliktelik oluştu. İsmail hoca geldi. İyi transferler de olur. Aziz başkan bu işi biliyor. Önemli olan hepimiz bir arada olalım. Fenerbahçe çok duygusal bir yer, bizim milli takımımız gibi. Hep beraber olursak Fenerbahçe'nin önü açılır." dedi.
Takım olmanın önemine değinen Hamdi Ulukaya, taraftar ve camianın birlikte hareket etmesi halinde başarının geleceğini ifade etti.