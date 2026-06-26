Bir dönem Fenerbahçe'deydi: Beşiktaş'tan sürpriz transfer girişimi!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun kadro ve transfer planlamasına devam eden Beşiktaş'ta geleceğe yönelik hamleler planlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılar, yerli oyuncu kadrosunu güçlendirmek isterken gündemde birçok isim yer alıyor.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre Beşiktaş, Fransız ekibi Clermont'ta forma giyen İlhan Fakılı için yaptığı görüşmelerde sona geldi. Transferin kısa süre içinde resmiyet dökülmesinin beklendiği ifade edildi.
İSAK VURAL SÜRPRİZİ
Beşiktaş'tan 20 yaşındaki futbolcuya ek olarak sürpriz bir isim daha listeye eklendi. 2022'de Fenerbahçe'ye imza atan İsak Vural'la siyah-beyazlı ekibin ilgilendiği kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Frosinone'den Pisa'ya imza atan genç futbolcu, 4 yıl önce Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 20 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin U19 takımında 16 maça çıkarken 1 gol ve 1 asist kaydetti.
SEZON PERFORMANSI
İsak Vural geçtiğimiz sezon Pisa formasıyla 16 maça çıkarken 1 asist yaptı. İlhan Fakılı ise Clermont'ta 34 maçta süre alırken 4 gol ve 5 asistle sezonu tamamladı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre Beşiktaş, Fransız ekibi Clermont'ta forma giyen İlhan Fakılı için yaptığı görüşmelerde sona geldi. Transferin kısa süre içinde resmiyet dökülmesinin beklendiği ifade edildi.
İSAK VURAL SÜRPRİZİ
Beşiktaş'tan 20 yaşındaki futbolcuya ek olarak sürpriz bir isim daha listeye eklendi. 2022'de Fenerbahçe'ye imza atan İsak Vural'la siyah-beyazlı ekibin ilgilendiği kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Frosinone'den Pisa'ya imza atan genç futbolcu, 4 yıl önce Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 20 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin U19 takımında 16 maça çıkarken 1 gol ve 1 asist kaydetti.
SEZON PERFORMANSI
İsak Vural geçtiğimiz sezon Pisa formasıyla 16 maça çıkarken 1 asist yaptı. İlhan Fakılı ise Clermont'ta 34 maçta süre alırken 4 gol ve 5 asistle sezonu tamamladı.