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Bir dönem Fenerbahçe'deydi: Beşiktaş'tan sürpriz transfer girişimi!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosuna genç isimleri dahil etmek isteyen siyah-beyazlılar, Clermont'tan İlhan Fakılı transferini bitirme noktasına gelirken daha önce Fenerbahçe'ye imza atmış bir ismi de listesine ekledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 13:51
Fotoğraf: AA
Bir dönem Fenerbahçe'deydi: Beşiktaş'tan sürpriz transfer girişimi!
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Sabah gazetesinde yer alan habere göre Beşiktaş, Fransız ekibi Clermont'ta forma giyen İlhan Fakılı için yaptığı görüşmelerde sona geldi. Transferin kısa süre içinde resmiyet dökülmesinin beklendiği ifade edildi.

İSAK VURAL SÜRPRİZİ

Beşiktaş'tan 20 yaşındaki futbolcuya ek olarak sürpriz bir isim daha listeye eklendi. 2022'de Fenerbahçe'ye imza atan İsak Vural'la siyah-beyazlı ekibin ilgilendiği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Frosinone'den Pisa'ya imza atan genç futbolcu, 4 yıl önce Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 20 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin U19 takımında 16 maça çıkarken 1 gol ve 1 asist kaydetti.

SEZON PERFORMANSI

İsak Vural geçtiğimiz sezon Pisa formasıyla 16 maça çıkarken 1 asist yaptı. İlhan Fakılı ise Clermont'ta 34 maçta süre alırken 4 gol ve 5 asistle sezonu tamamladı.

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