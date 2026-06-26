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Filenin Efeleri Arjantin karşısında ilk peşinde

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında Arjantin ile mücadele edecek. Gliwice kentinde oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 21.30'da başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 12:18
Haber: AA
Filenin Efeleri Arjantin karşısında ilk peşinde
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak mücadele, yarın TSİ 21.30'da başlayacak.

ARJANTİN'E KARŞI İLK GALİBİYET HEDEFİ

Türkiye, 2018 yılından bu yana düzenlenen VNL'de Arjantin ile oynadığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, yarın rakibi karşısında VNL'deki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

MİLLİLERİN 3 GALİBİYETİ VAR

Ligde Türkiye'nin 3 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunuyor. Arjantin ise oynadığı 5 maçta 1 galibiyet elde etti.

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