Filenin Efeleri Arjantin karşısında ilk peşinde

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak mücadele, yarın TSİ 21.30'da başlayacak.
ARJANTİN'E KARŞI İLK GALİBİYET HEDEFİ
Türkiye, 2018 yılından bu yana düzenlenen VNL'de Arjantin ile oynadığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, yarın rakibi karşısında VNL'deki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.
MİLLİLERİN 3 GALİBİYETİ VAR
Ligde Türkiye'nin 3 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunuyor. Arjantin ise oynadığı 5 maçta 1 galibiyet elde etti.
ARJANTİN'E KARŞI İLK GALİBİYET HEDEFİ
Türkiye, 2018 yılından bu yana düzenlenen VNL'de Arjantin ile oynadığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, yarın rakibi karşısında VNL'deki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.
MİLLİLERİN 3 GALİBİYETİ VAR
Ligde Türkiye'nin 3 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunuyor. Arjantin ise oynadığı 5 maçta 1 galibiyet elde etti.