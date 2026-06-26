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Aziz Yıldırım, büyük operasyonu başlattı!

Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın talimatıyla Chobani Stadı başta olmak üzere tüm tesisler elden geçiriliyor. Sarı-lacivertlilerde söz konusu onarımdan çıkan masraflar kulübün kasasından değil, yönetim tarafından karşılanıyor

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 10:49
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Aziz Yıldırım, büyük operasyonu başlattı!
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Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, teknik ekip ve oyuncuların yeni sezon öncesinde sorun yaşamaması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyor. Seçim çalışmaları sürecinde yeni sezonda şampiyon olacaklarına vurgu yapan Başkan Yıldırım, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken, diğer bir taraftan da her şeyin sorunsuz olması için adımlar atıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Samandıra'da kendisine oda yaptıran sarı-lacivertli takımın patronu, Topuk Yaylası'nda devam eden kamp öncesinde de Düzce'ye giderek tesisleri incelemişti. Chobani Stadı başta olmak üzere tüm tesislerde aynı incelemeyi yapan Başkan Aziz Yıldırım'ın hemen gerekli düzenlemelerin yapılması talimatını verdiği öğrenildi.

MALTEPE İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Aziz Yıldırım, yapımı duran Maltepe Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. Başkan Yıldırım'a, İnşaat ve Gayrimenkul Geliştirme'den sorumlu yönetici Özgür Peker de eşlik etti. Sarı-Lacivertli yönetimin tesis projesini yeniden hayata geçirmek için fizibilite çalışmalarını başlattığı öğrenildi. Yapılacak değerlendirmelerin ardından Maltepe Tesisleri'nin geleceğine ilişkin yol haritasının netleşmesi bekleniyor.

ÖNCE KASA DÜŞÜNÜLÜYOR

Atılan her adımda kulübün kasasını düşünmek zorunda olan Başkan Yıldırım ve yönetim kurulunun söz konusu tadilatlar için önemli bir fedakârlık yaptığı ortaya çıktı.

Yıldırım ile ekibinin tüm masrafları kulübün kasasından değil, kendi cebinden karşıladığı öğrenildi. Kamp öncesinde Topuk Yaylası'nda boya badana işlerinin yapıldığı ifade edilirken Teknik Direktör İsmail Kartal'ın bu gelişmeden memnun olduğu belirtildi.

Yenileme çalışmalarının Samandıra ve statta da devam ettiği bildirildi.

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