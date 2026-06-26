Beşiktaş, Mandragora ve Jovic için nabız yoklayacak

Beşiktaş, yeni sezon transfer planlaması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda Rolando Mandragora ve Luka Jovic için nabız yoklayacağı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ITALIANO ESKİ ÖĞRENCİLERİNİ İSTİYOR
Beşiktaş yönetimi ile Vincenzo Italiano arasında yapılan görüşmede listeye yeni isimlerin dahil edildiği belirtildi.
İtalyan teknik adamın, Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde birlikte görev yaptığı Rolando Mandragora ve Luka Jovic ile yeniden çalışmak istediği aktarıldı.
MANDRAGORA İÇİN GÖRÜŞME PLANI
Halen Fiorentina forması giyen 28 yaşındaki Rolando Mandragora'nın kulüpten ayrılmayı düşünmediği belirtildi.
Buna karşın Vincenzo Italiano'nun, İtalyan oyuncuyla bizzat görüşerek transfer sürecinde Beşiktaş'a yardımcı olmak istediği ifade edildi.
JOVIC ALTERNATİF OLARAK GÜNDEMDE
Listedeki bir diğer ismin ise Luka Jovic olduğu aktarıldı. Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK'da forma giyen Sırp forvet, geçtiğimiz sezon 43 maçta 21 gol kaydetti.
Siyah-beyazlıların golcü pozisyonunda Pavlidis ve Vlahovic gibi isimleri düşündüğü, bu nedenle Jovic'i şu aşamada alternatif olarak değerlendirdiği belirtildi.
Beşiktaş'ın, diğer hedeflerle anlaşma sağlayamaması halinde Luka Jovic için adım atacağı öne sürüldü.
Beşiktaş yönetimi ile Vincenzo Italiano arasında yapılan görüşmede listeye yeni isimlerin dahil edildiği belirtildi.
İtalyan teknik adamın, Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde birlikte görev yaptığı Rolando Mandragora ve Luka Jovic ile yeniden çalışmak istediği aktarıldı.
MANDRAGORA İÇİN GÖRÜŞME PLANI
Halen Fiorentina forması giyen 28 yaşındaki Rolando Mandragora'nın kulüpten ayrılmayı düşünmediği belirtildi.
Buna karşın Vincenzo Italiano'nun, İtalyan oyuncuyla bizzat görüşerek transfer sürecinde Beşiktaş'a yardımcı olmak istediği ifade edildi.
JOVIC ALTERNATİF OLARAK GÜNDEMDE
Listedeki bir diğer ismin ise Luka Jovic olduğu aktarıldı. Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK'da forma giyen Sırp forvet, geçtiğimiz sezon 43 maçta 21 gol kaydetti.
Siyah-beyazlıların golcü pozisyonunda Pavlidis ve Vlahovic gibi isimleri düşündüğü, bu nedenle Jovic'i şu aşamada alternatif olarak değerlendirdiği belirtildi.
Beşiktaş'ın, diğer hedeflerle anlaşma sağlayamaması halinde Luka Jovic için adım atacağı öne sürüldü.