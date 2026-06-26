24 yıl sonra gol: Arda Güler
Arda Güler, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda ilk golümüzü atan isim oldu.
Bu gol aynı zamanda 2002 Dünya Kupası çeyrek finalinde İlhan Mansız'ın Senegal'e attığı altın golün ardından ilk golümüz oldu.
62 ŞUT 0 GOL, BU MAÇTA 1'DE 1
İlk iki maçta çektiği 62 şutta gol bulamayan Milli Takımımız, ABD karşısında ilk şutunda gol buldu.
EN GENÇ GOLCÜMÜZ ARDA GÜLER
ABD filelerini havalandıran Arda Güler (21 yaş 120 gün), Emre Belözoğlu'nu (21 yaş 275 gün vs Kosta Rika) geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu oldu.
⚽️Ve 24 yıl sonra ilk Dünya Kupası golümüz:
🇹🇷 Arda Gülerpic.twitter.com/ZNgs0EYzl9
— Sporx (@sporx) June 26, 2026
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|Güney Afrika
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|4
|Katar
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|2
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|B
|M
|A
|Y
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|1
|Brezilya
|3
|2
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|7
|1
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|7
|2
|Fas
|3
|2
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|3
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|İskoçya
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|0
|2
|1
|4
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|4
|Haiti
|3
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|3
|2
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|1
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|2
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|Curacao
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|A
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|1
|Hollanda
|3
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|2
|Japonya
|3
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|İsveç
|3
|1
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|7
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|4
|Tunus
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|0
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|2
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|-10
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|S
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|A
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|Av.
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|1
|Mısır
|2
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|İran
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|Norveç
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|Senegal
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|Irak
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|Arjantin
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|Portekiz
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|2
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|Özbekistan
|2
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|1
|1
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|Panama
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