Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Hollanda grubu lider tamamladı, son 32 biletini cebine koydu

FIFA 2026 Dünya Kupası üçüncü ve son maçında Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup etti ve adını son 32 turuna yazdırdı. Tunus ise turnuvaya veda etti.

calendar 26 Haziran 2026 04:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Hollanda grubu lider tamamladı, son 32 biletini cebine koydu
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FIFA 2026 Dünya Kupası'ndaki üçüncü ve son grup maçında Hollanda ile Tunus karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arrowhead Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hollanda, 3-1'lik skorla kazanarak son 32 turuna yükselmeyi başardı.

Hollanda'nın gollerini 3. dakikada Ellyes Skhiri (kendi kalesine), 7. dakikada Brian Brobbey ve 62. dakikada Jan Paul van Hecke kaydetti. Tunus'un tek golü ise 54. dakikada Hazem Mastouri'den geldi.

Bu sonuçla Ronald Koeman'ın ekibi puanını 7'ye yükselterek F Grubu'nu lider tamamladı ve son 32 turuna yükseldi.

HOLLANDA, FAS İE EŞLEŞTİ

Hollanda, son 32 turunda C Grubu ikincisi Fas ile eşleşti. İki takım 30 Haziran'da karşı karşıya gelecek.

Turnuvaya veda etmesi daha önce kesinleşen Tunus ise grup aşamasını puansız tamamladı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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