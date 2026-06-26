Japonya son 32'ye yükseldi, İsveç de turu kaptı!
2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nun son haftasında Japonya ile İsveç 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Japonya grup ikincisi, İsveç ise en iyi üçüncüler arasından son 32 turuna yükseldi.
İkinci yarıya etkili başlayan Japonya, 56. dakikada Daizen Maeda'nın golüyle 1-0 öne geçti. İsveç ise bu gole 62. dakikada Anthony Elanga'nın ceza sahası dışından kaydettiği şık golle cevap verdi.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Bu sonucun ardından Hajime Moriyasu'nun öğrencileri puanını 5'e yükselterek F Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve son 32 turunda Brezilya'nın rakibi oldu.
4 puana ulaşan İsveç ise en iyi üçüncüler arasında yer almayı garantileyerek son 32 turuna yükseldi.
NAGATOMO TARİHE GEÇTİ
Japonya'nın tecrübeli futbolcusu Yuto Nagatomo, İsveç karşısında sonradan oyuna dahil olarak kariyerinde beşinci farklı Dünya Kupası'nda forma giydi. Deneyimli sol bek, böylece turnuva tarihindeki istikrarlı performansını 2026 Dünya Kupası'nda da sürdürdü.
ELANGA GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
İsveç'in yıldız oyuncusu Anthony Elanga, Japonya karşısında attığı golle turnuvadaki ikinci gol sevincini yaşadı. Genç futbolcu daha önce Hollanda'ya 5-1 kaybettikleri mücadelede de takımının tek golünü kaydetmişti.
İSVEÇ'TEN UZAKTAN ŞUT REKORU
İsveç, grup aşamasında ceza sahası dışından bulduğu gollerle dikkat çekti. İskandinav ekibi bu alanda 4 gole ulaşarak, 2006 Dünya Kupası'ndaki Brezilya'nın ardından grup aşamasında ceza sahası dışından en fazla gol atan takım olmayı başardı.
5. RANDEVU
Japonya ile İsveç tarihlerinde beşinci kez karşı karşıya geldi. İki ekip daha önce dört hazırlık maçında rakip olurken, Dünya Kupası tarihinde ilk kez resmi bir karşılaşmada kozlarını paylaştı.
JAPONYA'NIN RAKİBİ BREZİLYA
Grup aşamasını 5 puanla ikinci sırada tamamlayan Japonya, adını son 32 turuna yazdırdı. Asya temsilcisi, eleme turunda C Grubu lideri Brezilya ile eşleşti. Japonya, Son 16 bileti için Brezilya karşısında mücadele verecek.
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|Av.
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|ABD
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|1
|5
|6
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|Avustralya
|2
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|Paraguay
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|Türkiye
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|Meksika
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|2
|Güney Afrika
|3
|1
|1
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|2
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|Güney Kore
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|1
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|-1
|3
|4
|Çekya
|3
|0
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|2
|2
|6
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|İsviçre
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|3
|4
|7
|2
|Kanada
|3
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|1
|1
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|3
|5
|4
|3
|Bosna Hersek
|3
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|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|2
|Fildişi Sahili
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Curacao
|3
|0
|1
|2
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|9
|-8
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|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Mısır
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|İran
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|3
|Belçika
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|4
|Yeni Zelanda
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|4
|4
|2
|Uruguay
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
|3
|Cape Verde
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|4
|Suudi Arabistan
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|2
|Norveç
|2
|2
|0
|0
|7
|3
|4
|6
|3
|Senegal
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|4
|Irak
|2
|0
|0
|2
|1
|7
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|6
|2
|Avusturya
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|Cezayir
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4
|Ürdün
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|2
|Portekiz
|2
|1
|1
|0
|6
|1
|5
|4
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|4
|Özbekistan
|2
|0
|0
|2
|1
|8
|-7
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|Gana
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|3
|Hırvatistan
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4
|Panama
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0