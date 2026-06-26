Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Japonya son 32'ye yükseldi, İsveç de turu kaptı!

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nun son haftasında Japonya ile İsveç 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Japonya grup ikincisi, İsveç ise en iyi üçüncüler arasından son 32 turuna yükseldi.

calendar 26 Haziran 2026 03:58 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 04:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Japonya son 32'ye yükseldi, İsveç de turu kaptı!
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2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nun üçüncü ve son hafta maçında Japonya ile İsveç karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dallas'ta oynanan mücadelenin ilk yarısında iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve devre golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Japonya, 56. dakikada Daizen Maeda'nın golüyle 1-0 öne geçti. İsveç ise bu gole 62. dakikada Anthony Elanga'nın ceza sahası dışından kaydettiği şık golle cevap verdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından Hajime Moriyasu'nun öğrencileri puanını 5'e yükselterek F Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve son 32 turunda Brezilya'nın rakibi oldu.

4 puana ulaşan İsveç ise en iyi üçüncüler arasında yer almayı garantileyerek son 32 turuna yükseldi.

NAGATOMO TARİHE GEÇTİ

Japonya'nın tecrübeli futbolcusu Yuto Nagatomo, İsveç karşısında sonradan oyuna dahil olarak kariyerinde beşinci farklı Dünya Kupası'nda forma giydi. Deneyimli sol bek, böylece turnuva tarihindeki istikrarlı performansını 2026 Dünya Kupası'nda da sürdürdü.

ELANGA GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

İsveç'in yıldız oyuncusu Anthony Elanga, Japonya karşısında attığı golle turnuvadaki ikinci gol sevincini yaşadı. Genç futbolcu daha önce Hollanda'ya 5-1 kaybettikleri mücadelede de takımının tek golünü kaydetmişti.

İSVEÇ'TEN UZAKTAN ŞUT REKORU

İsveç, grup aşamasında ceza sahası dışından bulduğu gollerle dikkat çekti. İskandinav ekibi bu alanda 4 gole ulaşarak, 2006 Dünya Kupası'ndaki Brezilya'nın ardından grup aşamasında ceza sahası dışından en fazla gol atan takım olmayı başardı.

5. RANDEVU

Japonya ile İsveç tarihlerinde beşinci kez karşı karşıya geldi. İki ekip daha önce dört hazırlık maçında rakip olurken, Dünya Kupası tarihinde ilk kez resmi bir karşılaşmada kozlarını paylaştı.

JAPONYA'NIN RAKİBİ BREZİLYA

Grup aşamasını 5 puanla ikinci sırada tamamlayan Japonya, adını son 32 turuna yazdırdı. Asya temsilcisi, eleme turunda C Grubu lideri Brezilya ile eşleşti. Japonya, Son 16 bileti için Brezilya karşısında mücadele verecek.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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