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Sadio Mane'nin veliahtı: Amara Diouf

Fenerbahçe, Senegal futbolunun yeni yıldız adaylarından 18 yaşındaki Amara Diouf'u kadrosuna katarak, "yeni Sadio Mane" olarak gösterilen büyük bir yeteneğe yatırım yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 11:11
Haber: Sabah, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Sadio Mane'nin veliahtı: Amara Diouf
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Fenerbahçe, daha önce anlaşmaya vardığı Amara Diouf'u 18 yaşını doldurmasıyla 5 yıllığına renklerine bağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TFF'nin +4 kontenjanındaki oyunculardan biri olacak Senegal'in genç yeteneği mercek altına alındı. İşte detaylar:

Sadio Mane, Ismaila Sarr ve Papiss Cisse gibi isimleri futbola kazandıran Generation Foot Akademisi'nde yetişti. Henüz 14 yaşında U17 Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterdi. 6 maçta ağları 5 kez havalandıran Diouf, G.Saray'ın yıldızı Osimhen'in (4) 2015 yılında tek turnuvada kaydettiği gol rekorunu kırdı.

HENÜZ 15 YAŞINDA SENEGAL TARİHİNE GEÇTİ

Senegal'i ilk kez U17 şampiyonluğuna taşıyarak organizasyonda altın ayakkabı ödülünü kazandı. Aynı sene Senegal A Takımı'na çağrıldı. Ruanda karşısında sahaya çıkarak 15 yaşında Senegal tarihinin en genç milli futbolcusu oldu. Performansıyla dikkat çeken ve Real Madrid, Chelsea, Juventus scoutlarını peşine taktı. Diouf, ülkesinde Sadio Mane'nin veliahtı olarak gösteriliyor.

14'LÜK DAHİ

Osimhen'in gol rekorunu kıran Diouf için Afrika basını ve uluslararası dergiler, o dönem direkt "Osimhen'in rekorunu tarihe gömen 14'lük dahi" diye yazmıştı. 

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