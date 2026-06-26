Kaan Ayhan: "1 dakika olsa bile..."
Kaan Ayhan, ABD'yi 3-2 yendiğimiz 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki son maçımızın ardından açıklama yaptı.
Deneyimli orta saha, "Vincenzo Montella tebrik etti, kolay değil. Herkes bunları duymak ister. Arkadan gelip arkadaşlarını itelemek kolay değil, ben de hak ettiğimi düşünüyorum. Turnuvayı kazanmadık, belki hocanın dediği şey takımda beraberlik ve destek." ifadelerini kullandı.
Kaan, "Önümüzde önemli turnuvalar var, oralara daha güçlü hazırlanmak ve daha güçlü olmak istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
⏰⚽️90+8! Santrası olmayan gol; Kaan Ayhan!pic.twitter.com/uueKQW62HW
— Sporx (@sporx) June 26, 2026
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|2
|Avustralya
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Paraguay
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
|4
|Türkiye
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|6
|9
|2
|Güney Afrika
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|3
|Güney Kore
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|4
|Çekya
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsviçre
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|7
|2
|Kanada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|5
|4
|3
|Bosna Hersek
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|2
|Fildişi Sahili
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Curacao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Mısır
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|İran
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|3
|Belçika
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|4
|Yeni Zelanda
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|4
|4
|2
|Uruguay
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
|3
|Cape Verde
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|4
|Suudi Arabistan
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|2
|Norveç
|2
|2
|0
|0
|7
|3
|4
|6
|3
|Senegal
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|4
|Irak
|2
|0
|0
|2
|1
|7
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|6
|2
|Avusturya
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|Cezayir
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4
|Ürdün
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|2
|Portekiz
|2
|1
|1
|0
|6
|1
|5
|4
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|4
|Özbekistan
|2
|0
|0
|2
|1
|8
|-7
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|Gana
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|3
|Hırvatistan
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4
|Panama
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0