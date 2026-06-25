Venezuela Müslüman mı?

Venezuela'nın resmi bir dini bulunmuyor. Ülkede anayasal olarak din ve vicdan özgürlüğü güvence altında tutuluyor. Vatandaşlar istedikleri dini seçebiliyor ve ibadetlerini özgürce yerine getirebiliyor.

Nüfusun büyük bölümü Hristiyan

Venezuela nüfusunun büyük çoğunluğu Hristiyanlardan oluşuyor. Özellikle Katolik mezhebi ülkede en yaygın inanç olarak öne çıkıyor. Bunun yanı sıra Protestan topluluklar da önemli bir nüfusa sahip bulunuyor.

Venezuela'da Müslümanlar da yaşıyor

Ülkede Müslüman nüfus da bulunuyor. Özellikle Orta Doğu kökenli göçmenlerin oluşturduğu Müslüman topluluklar başkent Caracas başta olmak üzere çeşitli şehirlerde yaşamlarını sürdürüyor. Camiler ve İslami merkezler aracılığıyla dini faaliyetler yürütülüyor.

Müslüman ülke olarak kabul edilmiyor

Nüfusun çok büyük bölümünün Hristiyan olması nedeniyle Venezuela, Müslüman ülkeler arasında yer almıyor. Ancak farklı dinlere mensup toplulukların bir arada yaşadığı çok kültürlü ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor.

Sonuç olarak Venezuela'nın resmi dini bulunmamakla birlikte nüfusun çoğunluğu Hristiyanlardan oluşuyor. Bu nedenle Venezuela, Müslüman bir ülke değil; ancak ülkede Müslüman azınlık da yaşamını sürdürüyor.