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Wanda Nara'dan Mauro Icardi için River Plate açıklaması

Galatasaray'daki sözleşmesinin bitmesine günler kala geleceği hala belirsiz olan Mauro Icardi'yle ilgili Wanda Nara açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 22:33 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026 22:55
Wanda Nara'dan Mauro Icardi için River Plate açıklaması
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Arjantinli süperstar Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Sarı kırmızılılar, yıldız oyuncuya sözleşme uzatmak için teklif yapsa da Arjantinli henüz geri dönüş yapmadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arjantin basınında Mauro Icardi için River Plate iddiaları çıktı. Icardi'nin eski eşi ve menajeri Wanda Nara, America TV'de açıklamalarda bulundu.

"YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜM"

Icardi'nin Arjantin'e dönmesi gerektiğini savunan Wanda Nara, "River Plate yetkilileri ile görüştüm. Mauro'nun geri dönmesine yardımcı olup olamayacağımı sordum. Ancak teklifle ilgilenmediler. Yani transfer şimdilik yok" ifadelerini kullandı.

ICARDI'NİN PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Mauro Icardi, 16 gol attı ve 3 asist yaptı. 

 

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