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Galatasaray'dan 10+4 için 'yerli ve milli' transfer harekatı!

Galatasaray, genç yıldızlara atak yaptı. 21 yaşındaki forvet Deniz Gül, 20 yaşındaki 10 numara Can Uzun ve 20 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek, Galatasaray'da transfer listesine yazıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 11:13
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan 10+4 için 'yerli ve milli' transfer harekatı!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 10+4 kuralını ön planda tutuyor.

Bu doğrultuda yerli ve genç yıldızlara yönelmek isteyen sarı-kırmızılı takımın listesinde üç isim bulunuyor. Aslan; Porto'dan 21 yaşındaki forvet Deniz Gül, Eintracht Frankfurt'ta oynayan 20 yaşındaki 10 numara Can Uzun ve Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den 20 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek'i listesinde ilk sıralarda tutuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TEMASLAR HIZLANACAK

Teknik Direktör Okan Buruk'un çok beğendiği üç futbolcu için çalışmalar başladı. Bir süredir Can Uzun için kulübü Eintracht Frankfurt'la temas kuran Galatasaray yönetimi, görüşmelerini hızlandırdı. Forvet hattı için de Deniz Gül'ü göz önünde tutan sarı-kırmızılılar, Porto'ya teklifini sunacak. Geçen sezon Fenerbahçe'den Al Hilal'e giden genç stoper Yusuf Akçiçek de önemli bir alternatif olacak.

10+4 KURALINA UYGUN

Galatasaray'ın transfer listesinde ön sıralarda bulunan Can Uzun, Deniz Gül ve Yusuf Akçiçek, A Milli Takımımız'da forma giyiyor. Teknik Direktör Okan Buruk hem 10+4 yabancı kuralı hem de üç ismin de gelecek vaat etmesi nedeniyle bu transferleri çok istiyor. Üç genç yıldızın da kulübe uzun yıllar katkı sağlayabileceği vurgulanıyor.

DÜNYA KUPASI BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılılar, kupa dönüşünde Can Uzun ile Deniz Gül için temasları sıklaştıracak.

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