Galatasaray'da yeni aday: Franculino Dju

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Cimbom; Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ön elemesindeki rakibi Midtjylland'da forma giyen Franculino Dju için harekete geçti.
25 GOL KATKISI
Yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralına uyan 21 yaşındaki Gineli forvetin piyasa değeri 22 milyon Euro.
34 MAÇTA 25 GOL KATKISI
Geçen sezon 34 resmi karşılaşmaya çıkan 1.86 boyundaki Franculino Dju, 22 gol atarken, 3 de asist yaptı. Benfica altyapısından yetişen 1.86'lık genç yetenek hava toplarında etkili.
Cimbom; Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ön elemesindeki rakibi Midtjylland'da forma giyen Franculino Dju için harekete geçti.
25 GOL KATKISI
Yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralına uyan 21 yaşındaki Gineli forvetin piyasa değeri 22 milyon Euro.
34 MAÇTA 25 GOL KATKISI
Geçen sezon 34 resmi karşılaşmaya çıkan 1.86 boyundaki Franculino Dju, 22 gol atarken, 3 de asist yaptı. Benfica altyapısından yetişen 1.86'lık genç yetenek hava toplarında etkili.