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Galatasaray'da yeni aday: Franculino Dju

Yeni uygulanacak 10+4 yabancı kuralı nedeniyle genç isimlere yönelen Galatasaray, Midtjylland'ın 21 yaşındaki golcüsü Franculino Dju'ya kanca attı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 11:34
Haber: Sözcü
Galatasaray'da yeni aday: Franculino Dju
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Yeni sözleşme önerilen Mauro Icardi'den haber bekleyen Galatasaray'ın diğer taraftan da forvet arayışına devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Victor Osimhen'e alternatif olabilecek kaliteli bir genç golcü takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Cimbom; Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ön elemesindeki rakibi Midtjylland'da forma giyen Franculino Dju için harekete geçti.

25 GOL KATKISI

Yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralına uyan 21 yaşındaki Gineli forvetin piyasa değeri 22 milyon Euro.

34 MAÇTA 25 GOL KATKISI

Geçen sezon 34 resmi karşılaşmaya çıkan 1.86 boyundaki Franculino Dju, 22 gol atarken, 3 de asist yaptı. Benfica altyapısından yetişen 1.86'lık genç yetenek hava toplarında etkili.

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