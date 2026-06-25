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Beşiktaş'ın Anguissa ısrarı! İşte yapılacak teklif

Teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun olumlu rapor verdiği Frank Anguissa için Beşiktaş tüm şartları zorluyor. Sözleşmesinin son yılına giren 30 yaşındaki orta sahanın Napoli'den ayrılma ihtimali yüksek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 09:09
Haber: Sabah
Beşiktaş'ın Anguissa ısrarı! İşte yapılacak teklif
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Takım savunmasını güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş yönetiminin Frank Anguissa ısrarı devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun, Napoli forması giyen 30 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun orta sahadaki savunma direncini artıracağını ve takıma denge katacağını transfer komitesine ilettiği öğrenildi.

Siyah beyazlı kurmayların olumlu rapor üzerine harekete geçtiği ve oyuncuyu transfer etmek için tüm şartları zorladığı aktarıldı.

3 MİLYON EURO TEKLİF

Sözleşmesinin son yılına giren Frank Anguissa'nın Serie A ekibinden ayrılmak istediği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin Napoli'ye 10 milyon euro bonservis bedeli, deneyimli orta sahaya ise yıllık 2.5-3 milyon euro bandında teklif yapmayı planladığı ifade edildi. Ezeli rakip Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Kamerunlu futbolcu, diğer kulüplerden gelecek teklifleri masaya yatırdıktan sonra geleceği ile ilgili nihai kararını verecek.



SAKATLIĞI GEÇTİ

Geçtiğimiz kasım ayında Kamerun Milli Takımı'nın kampında ciddi bir biçimde sakatlanan ve yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalan Frank Anguissa, sakatlığından tamamen kurtuldu. İtalyan ekibinde mart ayından itibaren forma giymeye başlayan 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, fiziksel açıdan eski haline döndü.

İKİ YÖNLÜ VE ATLETİK

Fizik kalitesi ve atletik özellikleri ile öne çıkan Kamerunlu yıldızın ikili mücadeleleri kazanma yüzdesi yüksek. Teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun yönetimden istediği 'iki yönlü' (hem savunma hem hücum) oyuncu tanımına uygun. Yüksek tempoda oynayabilen Anguissa, Napoli'de takım savunmasına yaptığı katkıyla beğeni topluyor.

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