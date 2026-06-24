Silver: 'Tanking'i teşvik eden sisteme asla dönmeyeceğiz'

NBA başkanı Adam Silver, ligin tanking'i engellemek amacıyla uygulamaya koyduğu yeni draft piyangosu sisteminden geri dönüş olmayacağını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'e konuşan Silver, 2029 Draftı sonrasında sona erecek üç yıllık deneme sürecinin ardından bazı değişiklikler yapılabilse de eski sisteme dönüş ihtimalinin bulunmadığını vurguladı.
"Bulunduğumuz noktaya asla geri dönmeyeceğiz." diyen Silver, tanking probleminin özellikle geçtiğimiz sezon zirveye ulaştığını belirtti.
Silver'a göre bunun en önemli nedenlerinden biri, 2026 Draft sınıfının son derece güçlü görülmesi ve birçok takımın mümkün olduğunca alt sıralarda bitirmeye çalışmasıydı.
"Takımların taraftarlarının kendi ekiplerinin kötü olmasını istediği bir noktaya geldik." diyen Silver, "Bence bu sezon durum özellikle daha kötüydü çünkü 2026 Draftı'nın ne kadar derin olduğu düşünülüyordu." ifadelerini kullandı.
Yeni sistemle birlikte ligin en kötü üç takımının birinci sıra seçimini kazanma olasılığı yüzde 14'ten yüzde 5.4'e düşürüldü.
Öte yandan ligin en kötü dördüncü ile onuncu sıraları arasında yer alan takımların her biri, bir numaralı seçimi elde etmek için yüzde 8.1 şansa sahip olacak.
Silver, sistemin olası olumsuz yanlarını da kabul etti.
Buna göre gerçekten kazanmak isteyen ancak yine de ligin en kötü üç takımı arasında kalan kulüpler, yeniden yapılanma için gerekli üst sıra draft seçimlerini elde etmekte zorlanabilir ve bu durum rekabetçi döngünün uzamasına yol açabilir.
NBA yönetimi, sistemin etkinliğini değerlendirmek amacıyla üç yıllık sürenin ardından yeni bir inceleme gerçekleştirecek.
Ancak Silver'ın bu konudaki tavrı net:
"En önemlisi, kötü olmayı teşvik eden bir sisteme geri dönmeyeceğiz."
"Bulunduğumuz noktaya asla geri dönmeyeceğiz." diyen Silver, tanking probleminin özellikle geçtiğimiz sezon zirveye ulaştığını belirtti.
Silver'a göre bunun en önemli nedenlerinden biri, 2026 Draft sınıfının son derece güçlü görülmesi ve birçok takımın mümkün olduğunca alt sıralarda bitirmeye çalışmasıydı.
"Takımların taraftarlarının kendi ekiplerinin kötü olmasını istediği bir noktaya geldik." diyen Silver, "Bence bu sezon durum özellikle daha kötüydü çünkü 2026 Draftı'nın ne kadar derin olduğu düşünülüyordu." ifadelerini kullandı.
Yeni sistemle birlikte ligin en kötü üç takımının birinci sıra seçimini kazanma olasılığı yüzde 14'ten yüzde 5.4'e düşürüldü.
Öte yandan ligin en kötü dördüncü ile onuncu sıraları arasında yer alan takımların her biri, bir numaralı seçimi elde etmek için yüzde 8.1 şansa sahip olacak.
Silver, sistemin olası olumsuz yanlarını da kabul etti.
Buna göre gerçekten kazanmak isteyen ancak yine de ligin en kötü üç takımı arasında kalan kulüpler, yeniden yapılanma için gerekli üst sıra draft seçimlerini elde etmekte zorlanabilir ve bu durum rekabetçi döngünün uzamasına yol açabilir.
NBA yönetimi, sistemin etkinliğini değerlendirmek amacıyla üç yıllık sürenin ardından yeni bir inceleme gerçekleştirecek.
Ancak Silver'ın bu konudaki tavrı net:
"En önemlisi, kötü olmayı teşvik eden bir sisteme geri dönmeyeceğiz."