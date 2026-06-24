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Filenin Efeleri'nin rakibi Çin

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki ilk maçında Çin ile karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 10:54
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Filenin Efeleri'nin rakibi Çin
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki ilk maçında Çin ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gliwice Arena'da 14:00'de başlayacak mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye, VNL'in ikinci etabındaki maçlarını Polonya'nın Gliwice kentinde oynayacak. İlk ayak sonunda 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle 5 puan toplayarak 11. sırada yer alan ay-yıldızlılar, sırasıyla Çin, son şampiyon Polonya, Arjantin ve Belçika'nın karşısına çıkacak.

Üç etap sonunda puan tablosunun ilk 8 sırasında yer alan ekiplerin katılma hakkı kazanacağı 2026 Erkekler VNL Finalleri, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek. Sıralamanın son basamağında yer alan takım ise VNL'e veda edecek.

Milli takımın ikinci etap maç programı (TSİ) şöyle:

25 Haziran Perşembe:

14.00 Çin-Türkiye

25 Haziran Perşembe:

21.00 Polonya-Türkiye

27 Haziran Cumartesi:

21.30 Türkiye-Arjantin

28 Haziran Pazar:

17.30 Belçika-Türkiye

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