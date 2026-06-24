Filenin Efeleri'nin rakibi Çin

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki ilk maçında Çin ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gliwice Arena'da 14:00'de başlayacak mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Türkiye, VNL'in ikinci etabındaki maçlarını Polonya'nın Gliwice kentinde oynayacak. İlk ayak sonunda 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle 5 puan toplayarak 11. sırada yer alan ay-yıldızlılar, sırasıyla Çin, son şampiyon Polonya, Arjantin ve Belçika'nın karşısına çıkacak.
Üç etap sonunda puan tablosunun ilk 8 sırasında yer alan ekiplerin katılma hakkı kazanacağı 2026 Erkekler VNL Finalleri, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek. Sıralamanın son basamağında yer alan takım ise VNL'e veda edecek.
Milli takımın ikinci etap maç programı (TSİ) şöyle:
25 Haziran Perşembe:
14.00 Çin-Türkiye
25 Haziran Perşembe:
21.00 Polonya-Türkiye
27 Haziran Cumartesi:
21.30 Türkiye-Arjantin
28 Haziran Pazar:
17.30 Belçika-Türkiye
Türkiye, VNL'in ikinci etabındaki maçlarını Polonya'nın Gliwice kentinde oynayacak. İlk ayak sonunda 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle 5 puan toplayarak 11. sırada yer alan ay-yıldızlılar, sırasıyla Çin, son şampiyon Polonya, Arjantin ve Belçika'nın karşısına çıkacak.
Üç etap sonunda puan tablosunun ilk 8 sırasında yer alan ekiplerin katılma hakkı kazanacağı 2026 Erkekler VNL Finalleri, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek. Sıralamanın son basamağında yer alan takım ise VNL'e veda edecek.
Milli takımın ikinci etap maç programı (TSİ) şöyle:
25 Haziran Perşembe:
14.00 Çin-Türkiye
25 Haziran Perşembe:
21.00 Polonya-Türkiye
27 Haziran Cumartesi:
21.30 Türkiye-Arjantin
28 Haziran Pazar:
17.30 Belçika-Türkiye