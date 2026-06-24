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Galatasaray'da 20 milyon euro ödeme

Galatasaray, borçsuzluk kağıdı için oyunculara 20 milyon euro'ya yakın bir ödeme gerçekleştirecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 08:07
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da 20 milyon euro ödeme
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Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Orta saha ve forvet bölgesine oyuncu bakılırken Dursun Özbek yönetiminden önemli bir karar çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 20 MİLYON EURO ÖDEME

Sarı-kırmızılılarda yönetim, transferden ziyade önceliği takıma verdi. Başarılı takımı mağdur etmeme kararı alan yönetim, futbolculara 15 Temmuz'a kadar ödeme yapacak. İki aylık taksitler hesaplara yatırılacak ve UEFA'ya borçsuzluk kağıdı verilecek.

Toplam rakamın ise yaklaşık 20 milyon euro civarında olduğu öğrenildi.

SPONSORLUĞA DEVAM

Öte yandan ligde üst üste beşinci şampiyonluk hayali kuran, Şampiyonlar Ligi'nde de çıtayı daha da yukarı çeken Galatasaray, sponsorluk gelirlerine devam ediyor.

Sarı kırmızılılar, iki şirketle sözleşme uzattı. Forma sponsorluğundan Galatasaray Kulübü'nün kasasına sezon başına 15 milyon euro girecek.

Başarıya paralel olarak kulübün marka değerini de yukarı çeken yönetim, kulübe yeni kaynaklar oluşturmaya devam edecek.  

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