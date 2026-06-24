A Milli Takım'da santrfor krizine 3 formül!

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Peki bu noktadan sonra ne olacak? Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu soruna nasıl çözüm bulacak? Bu sorunun cevabını öğrenmek için yaptığımız araştırmalar, TFF ile Montella'nın önünde kısa ve uzun vadeli 3 seçeneğin bulunduğunu ortaya çıkardı... Kısa vadeli seçeneklerin birincisi; annesi ya da babası Türk olan, Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen bir santrforu milli takıma kazandırmak.
Önceki gün bu konuyla ilgili olarak, annesi Kıbrıs Türk'ü Rhian Brewster ismi ortaya atıldı. 26 yaşındaki futbolcu, İngiltere Championship ekibi Derby'de oynuyor.
İKİNCİ SEÇENEK BERTUĞ YILDIRIM VE ENES ÜNAL
Kısa vadeli ikinci seçenek; Başakşehirli Bertuğ Yıldırım ve İngiltere Premier Lig'de Bournemouth forması giyen Enes Ünal'ı kadroya dahil edip, ısrarla bunlara şans vermek.
ÜÇÜNCÜ VE UZUN VADELİ SEÇENEK
Uzun vadeli seçenek ise, Brezilya ya da Afrika kökenli, gelecek vadeden genç santrforları bulup Türk vatandaşı yaparak ay yıldızlı formayı giydirmek. Bilindiği üzere yabancı bir oyuncunun Türk vatandaşı olduktan sonra A milli formayı giyebilmesi için çok sayıda kritere uygun olması ve bir süre beklemesi gerekiyor.
Peki bu noktadan sonra ne olacak? Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu soruna nasıl çözüm bulacak? Bu sorunun cevabını öğrenmek için yaptığımız araştırmalar, TFF ile Montella'nın önünde kısa ve uzun vadeli 3 seçeneğin bulunduğunu ortaya çıkardı... Kısa vadeli seçeneklerin birincisi; annesi ya da babası Türk olan, Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen bir santrforu milli takıma kazandırmak.
Önceki gün bu konuyla ilgili olarak, annesi Kıbrıs Türk'ü Rhian Brewster ismi ortaya atıldı. 26 yaşındaki futbolcu, İngiltere Championship ekibi Derby'de oynuyor.
İKİNCİ SEÇENEK BERTUĞ YILDIRIM VE ENES ÜNAL
Kısa vadeli ikinci seçenek; Başakşehirli Bertuğ Yıldırım ve İngiltere Premier Lig'de Bournemouth forması giyen Enes Ünal'ı kadroya dahil edip, ısrarla bunlara şans vermek.
ÜÇÜNCÜ VE UZUN VADELİ SEÇENEK
Uzun vadeli seçenek ise, Brezilya ya da Afrika kökenli, gelecek vadeden genç santrforları bulup Türk vatandaşı yaparak ay yıldızlı formayı giydirmek. Bilindiği üzere yabancı bir oyuncunun Türk vatandaşı olduktan sonra A milli formayı giyebilmesi için çok sayıda kritere uygun olması ve bir süre beklemesi gerekiyor.