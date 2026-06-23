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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Rekorların adamı: Cristiano Ronaldo!

Cristiano Ronaldo, Özbekistan karşısında attığı iki golle Dünya Kupası tarihinde 6 farklı turnuvada gol atan ilk futbolcu olurken, turnuva tarihinin en yaşlı ikinci golcüsü ve bir Dünya Kupası maçında 2 gol atan en yaşlı oyuncusu olarak yeni rekorlara imza attı.

calendar 23 Haziran 2026 20:14 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 22:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
Rekorların adamı: Cristiano Ronaldo!
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2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz ile Özbekistan karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Houston'da oynanan mücadelede Portekiz'in tecrübeli yıldızı Cristiano Ronaldo, attığı gollerle Dünya Kupası tarihine adını bir kez daha yazdırdı.

41 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 6. ve 39. dakikalarında rakip fileleri havalandırarak önemli başarılara imza attı. Ronaldo böylece Dünya Kupası tarihinde 6 farklı turnuvada gol atan ilk oyuncu oldu.

2006'DA BAŞLAYAN DÜNYA KUPASI YOLCULUĞU

Dünya Kupası sahnesine ilk kez 2006 yılında Almanya'da çıkan Cristiano Ronaldo, Portekiz'in turnuvayı dördüncü sırada tamamladığı organizasyonda 1 penaltı golü kaydetti.

Yıldız futbolcu, 2010 Güney Afrika Dünya Kupası'nda da 1 gol atarken, 2014 Brezilya Dünya Kupası'nı yine tek golle tamamladı.

2018 yılında Rusya'da düzenlenen turnuvada ise etkileyici bir başlangıç yapan Ronaldo, İspanya karşısında hat-trick yaparak dikkat çekti ve organizasyonu toplam 4 golle bitirdi.

Portekizli oyuncu, 2022 Katar Dünya Kupası'nda da penaltıdan bulduğu 1 golle skor katkısı verdi. Özbekistan karşısında attığı 2 golle birlikte Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 10'a yükseltti.

DÜNYA KUPASI TARİHİNİN EN YAŞLI İKİNCİ GOLCÜSÜ OLDU

Cristiano Ronaldo, Özbekistan'a attığı golün ardından FIFA Dünya Kupası tarihinin en yaşlı ikinci golcüsü olmayı başardı.

41 yıl 138 günlük yaşında gol sevinci yaşayan yıldız futbolcu, yalnızca 1994 Dünya Kupası'nda gol attığında 42 yıl 39 günlük olan Kamerun efsanesi Roger Milla'nın gerisinde kaldı.

Ayrıca Ronaldo, Dünya Kupası tarihinde bir maçta 2 gol atan en yaşlı oyuncu olarak da kayıtlara geçti.

PORTEKİZ'İN DÜNYA KUPASI TARİHİNDEKİ EN GOLCÜ OYUNCUSU

Özbekistan karşısında attığı iki golle Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 10'a çıkaran Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nın Dünya Kupaları tarihindeki en golcü oyuncusu oldu.

1000 GOL HEDEFİNE 25 GOL KALDI

Kulüp ve milli takım kariyerinde toplam 975 gole ulaşan Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin en çok konuşulan hedeflerinden biri olan 1000 gole de bir adım daha yaklaştı.

41 yaşındaki yıldızın kariyerinde 1000 gole ulaşabilmesi için 25 gole daha ihtiyacı bulunuyor.

DÜNYA KUPASI TARİHİNİN DİĞER GOLCÜ İSİMLERİ

Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra 6 Dünya Kupası'nda forma giyen Lionel Messi, bu turnuvaların 5'inde gol sevinci yaşadı. Arjantinli yıldız yalnızca 2010 Dünya Kupası'nda gol atamazken, Dünya Kupası tarihinin en başarılı golcüleri arasında yer alıyor.

Brezilya futbolunun efsane ismi Pele, katıldığı 4 Dünya Kupası'nın tamamında gol atmayı başarırken, Ronaldo Nazario ise mücadele ettiği 4 turnuvanın 3'ünde rakip ağları havalandırdı.

RONALDO: "GERİ DÖNDÜM!"

Öte yandan Cristiano Ronaldo, maçın bitiş düdüğünden sonra kendisini çeken kameralara "I'm back! I'm back! (Geri döndüm! Geri döndüm!)" diye bağırdı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Portekiz21106154
2Kolombiya11003123
3Kongo D. Cumhuriyeti10101101
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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