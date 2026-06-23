Rekorların adamı: Cristiano Ronaldo!
Cristiano Ronaldo, Özbekistan karşısında attığı iki golle Dünya Kupası tarihinde 6 farklı turnuvada gol atan ilk futbolcu olurken, turnuva tarihinin en yaşlı ikinci golcüsü ve bir Dünya Kupası maçında 2 gol atan en yaşlı oyuncusu olarak yeni rekorlara imza attı.
41 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 6. ve 39. dakikalarında rakip fileleri havalandırarak önemli başarılara imza attı. Ronaldo böylece Dünya Kupası tarihinde 6 farklı turnuvada gol atan ilk oyuncu oldu.
2006'DA BAŞLAYAN DÜNYA KUPASI YOLCULUĞU
Dünya Kupası sahnesine ilk kez 2006 yılında Almanya'da çıkan Cristiano Ronaldo, Portekiz'in turnuvayı dördüncü sırada tamamladığı organizasyonda 1 penaltı golü kaydetti.
Yıldız futbolcu, 2010 Güney Afrika Dünya Kupası'nda da 1 gol atarken, 2014 Brezilya Dünya Kupası'nı yine tek golle tamamladı.
2018 yılında Rusya'da düzenlenen turnuvada ise etkileyici bir başlangıç yapan Ronaldo, İspanya karşısında hat-trick yaparak dikkat çekti ve organizasyonu toplam 4 golle bitirdi.
Portekizli oyuncu, 2022 Katar Dünya Kupası'nda da penaltıdan bulduğu 1 golle skor katkısı verdi. Özbekistan karşısında attığı 2 golle birlikte Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 10'a yükseltti.
DÜNYA KUPASI TARİHİNİN EN YAŞLI İKİNCİ GOLCÜSÜ OLDU
Cristiano Ronaldo, Özbekistan'a attığı golün ardından FIFA Dünya Kupası tarihinin en yaşlı ikinci golcüsü olmayı başardı.
41 yıl 138 günlük yaşında gol sevinci yaşayan yıldız futbolcu, yalnızca 1994 Dünya Kupası'nda gol attığında 42 yıl 39 günlük olan Kamerun efsanesi Roger Milla'nın gerisinde kaldı.
Ayrıca Ronaldo, Dünya Kupası tarihinde bir maçta 2 gol atan en yaşlı oyuncu olarak da kayıtlara geçti.
PORTEKİZ'İN DÜNYA KUPASI TARİHİNDEKİ EN GOLCÜ OYUNCUSU
Özbekistan karşısında attığı iki golle Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 10'a çıkaran Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nın Dünya Kupaları tarihindeki en golcü oyuncusu oldu.
1000 GOL HEDEFİNE 25 GOL KALDI
Kulüp ve milli takım kariyerinde toplam 975 gole ulaşan Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin en çok konuşulan hedeflerinden biri olan 1000 gole de bir adım daha yaklaştı.
41 yaşındaki yıldızın kariyerinde 1000 gole ulaşabilmesi için 25 gole daha ihtiyacı bulunuyor.
DÜNYA KUPASI TARİHİNİN DİĞER GOLCÜ İSİMLERİ
Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra 6 Dünya Kupası'nda forma giyen Lionel Messi, bu turnuvaların 5'inde gol sevinci yaşadı. Arjantinli yıldız yalnızca 2010 Dünya Kupası'nda gol atamazken, Dünya Kupası tarihinin en başarılı golcüleri arasında yer alıyor.
Brezilya futbolunun efsane ismi Pele, katıldığı 4 Dünya Kupası'nın tamamında gol atmayı başarırken, Ronaldo Nazario ise mücadele ettiği 4 turnuvanın 3'ünde rakip ağları havalandırdı.
RONALDO: "GERİ DÖNDÜM!"
Öte yandan Cristiano Ronaldo, maçın bitiş düdüğünden sonra kendisini çeken kameralara "I'm back! I'm back! (Geri döndüm! Geri döndüm!)" diye bağırdı.
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|Güney Kore
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|İsviçre
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|Bosna Hersek
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|Katar
|2
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|1
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|M
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|Y
|Av.
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|1
|Brezilya
|2
|1
|1
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|3
|4
|2
|Fas
|2
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|1
|0
|2
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|1
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|3
|İskoçya
|2
|1
|0
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|1
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|4
|Haiti
|2
|0
|0
|2
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|Curacao
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|1
|Hollanda
|2
|1
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|3
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|4
|2
|Japonya
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|4
|3
|İsveç
|2
|1
|0
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|6
|6
|0
|3
|4
|Tunus
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|2
|1
|9
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|Takımlar
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|G
|B
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|A
|Y
|Av.
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|1
|Mısır
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|1
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|0
|4
|2
|2
|4
|2
|İran
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|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|3
|Belçika
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|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|4
|Yeni Zelanda
|2
|0
|1
|1
|3
|5
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|Takımlar
|O
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|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|4
|4
|2
|Uruguay
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|3
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|Cape Verde
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|2
|0
|2
|4
|Suudi Arabistan
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|2
|Norveç
|2
|2
|0
|0
|7
|3
|4
|6
|3
|Senegal
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|3
|6
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|0
|4
|Irak
|2
|0
|0
|2
|1
|7
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|6
|2
|Avusturya
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|Cezayir
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4
|Ürdün
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Portekiz
|2
|1
|1
|0
|6
|1
|5
|4
|2
|Kolombiya
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Özbekistan
|2
|0
|0
|2
|1
|8
|-7
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|2
|3
|2
|Gana
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
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|4
|Hırvatistan
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
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