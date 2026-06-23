Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Zlatan Ibrahimovic: "Messi; Pele, Maradona ve Cruyff'tan daha iyi"

Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi'nin Pele, Diego Armando Maradona ve Johan Cruyff'tan daha iyi ve farklı bir seviyede olduğunu söyledi.

calendar 23 Haziran 2026 16:24
Haber: Sporx.com dış haberler
SPORX AI BAKIŞI
Zlatan Ibrahimovic: 'Messi; Pele, Maradona ve Cruyff'tan daha iyi'
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İsveç futbolunun unutulmaz isimlerinden Zlatan Ibrahimovic, Arjantin'in Avusturya'yı 2-0 yendiği karşılaşmada Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu konumuna yükselen Lionel Messi için övgü dolu ifadeler kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Arjantin'in galibiyetinde başrol oynayan Messi'nin turnuvadaki performansını değerlendiren Ibrahimovic, Arjantinli yıldızın futbol dünyasında artık farklı bir yerde bulunduğunu belirtti.

"TÜM ZAMANLARIN EN İYİSİ, FARKLI BİR YERDE"

Messi hakkında yapılan "tüm zamanların en iyisi" tartışmalarına değinen Ibrahimovic, Arjantinli futbolcunun başarılarıyla bu tartışmayı geride bıraktığını savundu.

"Artık tartışılacak bir şey kaldığını düşünmüyorum." diyen Ibrahimovic, "Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oluyorsunuz, kupayı kazanıyorsunuz, farklı nesiller boyunca turnuvaya damga vuruyorsunuz ve 38 yaşında halen verimli kalıyorsunuz. İnsanlar daha ne isteyebilir?" ifadelerini kullandı.

Messi'nin kariyerini futbol tarihinin önemli isimleriyle karşılaştıran Ibrahimovic, Pele, Diego Maradona ve Johan Cruyff gibi oyuncuların çok özel futbolcular olduğunu ancak Messi'nin uzun yıllara yayılan performansıyla farklı bir seviyeye ulaştığını kaydetti.

İbrahimovic, "Onu yıllar boyunca herkesle karşılaştırdık. Ancak ondan önceki efsaneler dahi kariyerinin bütününe yetişemiyor. Pele, Maradona, Cruyff ve diğerleri muhteşemdi fakat Messi'nin istatistikleri, istikrarı ve kazandığı kupalar onu bambaşka bir kategoriye taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Messi'nin Dünya Kupası'ndaki gol katkısına da dikkati çeken eski futbolcu, "İki maçta 5 gol attı. Ben iki Dünya Kupası'nda gol atamadım. Onun adına mutluyum ve bunun devam etmesini umuyorum. Doğum günü de yaklaşıyor, bu anların tadını çıkarmalı. Çünkü hepimiz onu izlemekten keyif alıyoruz. Muhteşem, tek kelimeyle muhteşem." şeklinde konuştu.

"MESSİ, ARJANTİN'İN HER ŞEYİ"

Ibrahimovic, Messi'nin saha içindeki etkisinin yalnızca gol ve asist rakamlarıyla açıklanamayacağını vurgulayarak, Arjantin'in oyun yapısında 38 yaşındaki futbolcunun belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Messi'nin topa her an dokunmadan da oyunu yönlendirebildiğini belirten Ibrahimovic, Avusturya karşısında Arjantinli yıldızın hareketlerine rakibin verdiği tepkilerin dikkat çekici olduğunu aktardı.

"Messi sola bir adım attığında savunmacılar onu takip ediyor. Orta sahaya biraz yaklaştığında rakibin bütün dizilişi değişiyor. Omzunun üzerinden bir kez bakması bile panik yaratıyor. Bu yalnızca futbol değil, psikolojik bir savaş." ifadelerini kullanan Ibrahimovic, Messi'nin Arjantin için sadece bir oyuncudan ibaret olmadığını söyledi.

İbrahimovic, "Messi, Arjantin'in en iyi oyuncusu değil sadece. O, takımın sistemi, özgüveni ve inancı. Takım arkadaşlarının sahaya çıktıklarında imkansızın mümkün olduğuna inanmasının nedenlerinden biri." diye konuştu.

GOAT tartışmalarına da değinen Ibrahimovic, bu konunun daha çok futbol dışındaki gündemlerle canlı tutulduğunu savundu.

"BU NORMAL DEĞİL DEDİĞİM TEK OYUNCU MESSI"

"İnsanlar bana sürekli GOAT tartışmasını soruyor. Hangi tartışma? Ben futbol izlediğimde tartışma görmüyorum. Messi'yi görüyorum, ardından geri kalan herkesi." diyen Ibrahimovic, diğer efsanelerin değerini küçümsemediğini ancak Messi'nin oyun üzerindeki etkisinin eşsiz olduğunu kaydetti.

Messi'nin hat-trick yapmasına veya uzak mesafeden gol atmasına gerek olmadığını anlatan Ibrahimovic, "Sadece Lionel Messi olması yetiyor. O sahadayken Arjantin tamamen farklı bir takıma dönüşüyor. Büyüklük, her şeyin size bağlı olması değildir. Siz sahadayken herkesin daha iyi hale gelmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyeri boyunca birçok büyük oyuncuyla aynı sahayı paylaştığını hatırlatan Ibrahimovic, "Messi, izlediğimde içimden gerçekten 'Bu normal değil.' dediğim tek oyuncu oldu. Rakipleri ne yapacağını biliyor ama yine de onu durduramıyor." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLDA BİR DAHA MESSI OLABİLECEK Mİ?"

Ibrahimovic, Messi'nin futbol tarihindeki yerini ise şu sözlerle özetledi:

"Bazı oyuncular efsane olur, bazıları ikon olur. Messi ise kendine ait bir kategoriye dönüştü. Bugünkü performansın ardından bana hala tüm zamanların en büyük futbolcusunun kim olduğunu soruyorsanız, yanlış soruyu soruyorsunuz. Doğru soru şu: Futbol bir daha onun gibi bir oyuncu üretebilecek mi?"

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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