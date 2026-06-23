Zlatan Ibrahimovic: 'Messi; Pele, Maradona ve Cruyff'tan daha iyi'

İsveç futbolunun unutulmaz isimlerinden Zlatan Ibrahimovic, Arjantin'in Avusturya'yı 2-0 yendiği karşılaşmada Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu konumuna yükselen Lionel Messi için övgü dolu ifadeler kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Arjantin'in galibiyetinde başrol oynayan Messi'nin turnuvadaki performansını değerlendiren Ibrahimovic, Arjantinli yıldızın futbol dünyasında artık farklı bir yerde bulunduğunu belirtti.



"TÜM ZAMANLARIN EN İYİSİ, FARKLI BİR YERDE"





Messi hakkında yapılan "tüm zamanların en iyisi" tartışmalarına değinen Ibrahimovic, Arjantinli futbolcunun başarılarıyla bu tartışmayı geride bıraktığını savundu.





"Artık tartışılacak bir şey kaldığını düşünmüyorum." diyen Ibrahimovic, "Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oluyorsunuz, kupayı kazanıyorsunuz, farklı nesiller boyunca turnuvaya damga vuruyorsunuz ve 38 yaşında halen verimli kalıyorsunuz. İnsanlar daha ne isteyebilir?" ifadelerini kullandı.





Messi'nin kariyerini futbol tarihinin önemli isimleriyle karşılaştıran Ibrahimovic, Pele, Diego Maradona ve Johan Cruyff gibi oyuncuların çok özel futbolcular olduğunu ancak Messi'nin uzun yıllara yayılan performansıyla farklı bir seviyeye ulaştığını kaydetti.





İbrahimovic, "Onu yıllar boyunca herkesle karşılaştırdık. Ancak ondan önceki efsaneler dahi kariyerinin bütününe yetişemiyor. Pele, Maradona, Cruyff ve diğerleri muhteşemdi fakat Messi'nin istatistikleri, istikrarı ve kazandığı kupalar onu bambaşka bir kategoriye taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.





Messi'nin Dünya Kupası'ndaki gol katkısına da dikkati çeken eski futbolcu, "İki maçta 5 gol attı. Ben iki Dünya Kupası'nda gol atamadım. Onun adına mutluyum ve bunun devam etmesini umuyorum. Doğum günü de yaklaşıyor, bu anların tadını çıkarmalı. Çünkü hepimiz onu izlemekten keyif alıyoruz. Muhteşem, tek kelimeyle muhteşem." şeklinde konuştu.





"MESSİ, ARJANTİN'İN HER ŞEYİ"





Ibrahimovic, Messi'nin saha içindeki etkisinin yalnızca gol ve asist rakamlarıyla açıklanamayacağını vurgulayarak, Arjantin'in oyun yapısında 38 yaşındaki futbolcunun belirleyici rol oynadığını ifade etti.





Messi'nin topa her an dokunmadan da oyunu yönlendirebildiğini belirten Ibrahimovic, Avusturya karşısında Arjantinli yıldızın hareketlerine rakibin verdiği tepkilerin dikkat çekici olduğunu aktardı.





"Messi sola bir adım attığında savunmacılar onu takip ediyor. Orta sahaya biraz yaklaştığında rakibin bütün dizilişi değişiyor. Omzunun üzerinden bir kez bakması bile panik yaratıyor. Bu yalnızca futbol değil, psikolojik bir savaş." ifadelerini kullanan Ibrahimovic, Messi'nin Arjantin için sadece bir oyuncudan ibaret olmadığını söyledi.





İbrahimovic, "Messi, Arjantin'in en iyi oyuncusu değil sadece. O, takımın sistemi, özgüveni ve inancı. Takım arkadaşlarının sahaya çıktıklarında imkansızın mümkün olduğuna inanmasının nedenlerinden biri." diye konuştu.





GOAT tartışmalarına da değinen Ibrahimovic, bu konunun daha çok futbol dışındaki gündemlerle canlı tutulduğunu savundu.



"BU NORMAL DEĞİL DEDİĞİM TEK OYUNCU MESSI"





"İnsanlar bana sürekli GOAT tartışmasını soruyor. Hangi tartışma? Ben futbol izlediğimde tartışma görmüyorum. Messi'yi görüyorum, ardından geri kalan herkesi." diyen Ibrahimovic, diğer efsanelerin değerini küçümsemediğini ancak Messi'nin oyun üzerindeki etkisinin eşsiz olduğunu kaydetti.





Messi'nin hat-trick yapmasına veya uzak mesafeden gol atmasına gerek olmadığını anlatan Ibrahimovic, "Sadece Lionel Messi olması yetiyor. O sahadayken Arjantin tamamen farklı bir takıma dönüşüyor. Büyüklük, her şeyin size bağlı olması değildir. Siz sahadayken herkesin daha iyi hale gelmesidir." değerlendirmesinde bulundu.





Kariyeri boyunca birçok büyük oyuncuyla aynı sahayı paylaştığını hatırlatan Ibrahimovic, "Messi, izlediğimde içimden gerçekten 'Bu normal değil.' dediğim tek oyuncu oldu. Rakipleri ne yapacağını biliyor ama yine de onu durduramıyor." ifadelerini kullandı.



"FUTBOLDA BİR DAHA MESSI OLABİLECEK Mİ?"





Ibrahimovic, Messi'nin futbol tarihindeki yerini ise şu sözlerle özetledi:



"Bazı oyuncular efsane olur, bazıları ikon olur. Messi ise kendine ait bir kategoriye dönüştü. Bugünkü performansın ardından bana hala tüm zamanların en büyük futbolcusunun kim olduğunu soruyorsanız, yanlış soruyu soruyorsunuz. Doğru soru şu: Futbol bir daha onun gibi bir oyuncu üretebilecek mi?"



