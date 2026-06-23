Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Ismail Jakobs'tan Leroy Sane'ye destek mesajı

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs, Dünya Kupası'nda Norveç'e kaybettikleri maçın ardından konuştu. Jakobs, Galatasaray'dan takım arkadaşı Leroy Sane'ye de destek verdi.

calendar 23 Haziran 2026 13:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Instagram
SPORX AI BAKIŞI
Ismail Jakobs'tan Leroy Sane'ye destek mesajı
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Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs, 2026 Dünya Kupası'nda Norveç'e kaybettikleri maçın ardından Sky'a açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "HERKES HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI"

Norveç'ten önce Fransa'ya da kaybeden Senegal, Dünya Kupası'nda iki maçta da puan alamadı. Bu durumuyla ilgili görüşleri sorulan Jakobs, "Sanırım takımdaki herkes hayal kırıklığına uğramış durumda. Bu iki maçtan kesinlikle daha fazlasını bekliyorduk. Zor bir gruptayız ve bu yüzden herkes bunun zor olacağını biliyordu. Yine de daha fazlasını bekliyorduk. Artık bu iş sadece bizim elimizde değil ama biraz şansla yine de turu geçebiliriz." sözlerini sarf etti.

Norveç'e kaybetme nedenlerinin özellikle fiziksel olduğunu dile getiren Senegalli futbolcu, "Özellikle ilk yarıda Norveçlilerin fiziksel gücüne biraz şaşırdık. Normalde maçı uzun süreler boyunca domine eden taraf biziz ancak bu maçta fiziksel güç açısından Norveç'in maçı domine ettiğini açıkça söyleyebilirim. Bu maçta aradaki fark buydu." dedi.

LEROY SANE'YE MESAJ

Galatasaray'dan takım arkadaşı olan Leroy Sane ile iletişimleri olup olmadığı ve Sane'nin forma giydiği Alman Milli Takımı'nı takip edip etmediğine yönelik soruya cevap veren Jakobs, "Leroy Sane ile düzenli olarak telefonda konuşuyoruz. Almanya şu anda kesinlikle harika bir çıkarıyor, her maçı izliyorum. İşlerini çok iyi yapıyorlar, ne kadar ileri gidebileceklerini göreceğiz." diye konuştu.

26 yaşındaki Jakobs, Leroy Sane'ye "Leroy Aziz, kardeşim; sana her şeyin en iyisini diliyorum. Biliyorum, bazı insanlar senin arkanda değil ama her zaman yanındayım." mesajını gönderdi.

Jakobs'un formasını giydiği Senegal, Dünya Kupası'nda Fransa ve Norveç ile oynadığı maçların ardından Irak ile karşı karşıya gelecek.

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Ismail Jakobs'tan Leroy Sane'ye destek mesajı
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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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