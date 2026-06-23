Ismail Jakobs'tan Leroy Sane'ye destek mesajı

Norveç'ten önce Fransa'ya da kaybeden Senegal, Dünya Kupası'nda iki maçta da puan alamadı. Bu durumuyla ilgili görüşleri sorulan Jakobs, "Sanırım takımdaki herkes hayal kırıklığına uğramış durumda. Bu iki maçtan kesinlikle daha fazlasını bekliyorduk. Zor bir gruptayız ve bu yüzden herkes bunun zor olacağını biliyordu. Yine de daha fazlasını bekliyorduk. Artık bu iş sadece bizim elimizde değil ama biraz şansla yine de turu geçebiliriz." sözlerini sarf etti.
Norveç'e kaybetme nedenlerinin özellikle fiziksel olduğunu dile getiren Senegalli futbolcu, "Özellikle ilk yarıda Norveçlilerin fiziksel gücüne biraz şaşırdık. Normalde maçı uzun süreler boyunca domine eden taraf biziz ancak bu maçta fiziksel güç açısından Norveç'in maçı domine ettiğini açıkça söyleyebilirim. Bu maçta aradaki fark buydu." dedi.
LEROY SANE'YE MESAJ
Galatasaray'dan takım arkadaşı olan Leroy Sane ile iletişimleri olup olmadığı ve Sane'nin forma giydiği Alman Milli Takımı'nı takip edip etmediğine yönelik soruya cevap veren Jakobs, "Leroy Sane ile düzenli olarak telefonda konuşuyoruz. Almanya şu anda kesinlikle harika bir çıkarıyor, her maçı izliyorum. İşlerini çok iyi yapıyorlar, ne kadar ileri gidebileceklerini göreceğiz." diye konuştu.
26 yaşındaki Jakobs, Leroy Sane'ye "Leroy Aziz, kardeşim; sana her şeyin en iyisini diliyorum. Biliyorum, bazı insanlar senin arkanda değil ama her zaman yanındayım." mesajını gönderdi.
Jakobs'un formasını giydiği Senegal, Dünya Kupası'nda Fransa ve Norveç ile oynadığı maçların ardından Irak ile karşı karşıya gelecek.
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