Erling Haaland'dan Fransa iddiası!

Erling Haaland, Norveç'in Kylian Mbappe'nin Fransa'sına karşı oynayacakları grup maçının kaderlerini belirleyecek olması hakkındaki soruyu yanıtladı;



"Çok umursamıyorum. Muhtemelen bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar." 😂pic.twitter.com/LlM49YVapF



— Sporx (@sporx) June 23, 2026