Erling Haaland'dan Fransa iddiası!
Norveç'in golcüsü Erling Haaland, Fransa'nın 2026 Dünya Kupası'nı kazanacağını iddia etti.
Norveçli golcü, "Fransa'ya karşı oynamak çok da umurumda değil. Grubu geçtik ve üst tura yükseldik. Fransa, büyük ihtimalle bizi yenecek ve muhtemelen turnuvayı da kazanacak." dedi.
Dünya Kupası I Grubu'nda yer alan Norveç, Irak ve Senegal'e karşı oynadığı maçlardan galibiyetle ayrıldı ve 6 puanla üst turu garantiledi.
Norveç, gruptaki bir sonraki maçında 26 Haziran Cuma günü Fransa ile karşılaşacak.
Erling Haaland, Norveç'in Kylian Mbappe'nin Fransa'sına karşı oynayacakları grup maçının kaderlerini belirleyecek olması hakkındaki soruyu yanıtladı;
"Çok umursamıyorum. Muhtemelen bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar." 😂pic.twitter.com/LlM49YVapF
— Sporx (@sporx) June 23, 2026
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|Haiti
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|İran
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|Kongo D. Cumhuriyeti
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|Portekiz
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|Özbekistan
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|2
|Gana
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|Panama
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|Hırvatistan
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