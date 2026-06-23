Portekiz'den Dünya Kupası'nda 5 gollü şov!

FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu 2. hafta müsabakasında Portekiz ile Özbekistan karşı karşıya geldi.



ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan Houston Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Portekiz 5-0 kazandı.



Mücadelede ilk golünü 6. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti ve Portekiz 1-0 öne geçti.



Karşılaşmaya hızlı başlayan Portekiz, 17. dakikada Nuno Mendes'in frikikten attığı golle farkı 2'ye yükseltti.



Maçın 29. dakikasında Özbekistan'da

Abduvohid Nematov'un kendi ağlarına gönderdiği golle birlikte skor 4-0 oldu.





'in muhteşem golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi.Müsabakanın 39. dakikasındabir kez daha sahneye çıktı ve Portekiz farkı 3'e çıkardı.İlk yarı Portekiz'in 3-0 üstünlüğüyle tamamlanırken 60. dakikadaDakikalar 87'yi gösterdiğinde ise Portekiz'de, skoru 5-0'a getirdi.Bu sonuçla birlikte Portekiz, 4 puana yükseldi ve maç fazlasıyla grupta liderliğe oturdu. Özbekistan ise henüz grupta puanla tanışamadı.Portekiz, son maçında Kolombiya ile karşılaşacak. Özbekistan ise Demokratik Kongo ile kozlarını paylaşacak.

6 FARKLI DÜNYA KUPASI'NDA GOL ATAN İLK FUTBOLCU RONALDO Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Houston'da oynanan karşılaşmada sahneye çıkan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, attığı gollerle bir kez daha tarihe adını yazdırdı. Tecrübeli oyuncu, 6. ve 39. dakikalarda fileleri havalandırarak Dünya Kupası tarihinde 6 ayrı turnuvada gol sevinci yaşayan ilk futbolcu unvanını elde etti.





DÜNYA KUPASI TARİHİNİN EN YAŞLI İKİNCİ GOLCÜSÜ





Özbekistan ağlarını sarsan Ronaldo, bu golle FIFA Dünya Kupası tarihinin en yaşlı ikinci gol atan oyuncusu olarak kayıtlara geçti. Ayrıca Portekizli yıldız, bir Dünya Kupası maçında iki gol atan en yaşlı futbolcu olmayı da başardı.





41 yaş 138 günlük Ronaldo, bu alanda yalnızca 1994 Dünya Kupası'nda 42 yaş 39 günlükken gol atan Kamerunlu efsane Roger Milla'nın gerisinde kaldı.





PORTEKİZ'İN DÜNYA KUPASI TARİHİNDEKİ EN SKORER İSMİ





Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası organizasyonlarında kaydettiği toplam 10 golle Portekiz Milli Takımı'nın turnuva tarihindeki en golcü oyuncusu olmayı başardı.



MAÇTAN DAKİKALAR



6. dakikada Portekiz 1-0 öne geçti. Cancelo'nun sağdan ortasında ön direğe yakın bölgede pozisyon alan Ronaldo, gelişine vurarak topu ağlara gönderdi.



17. dakikada Portekiz'in ikinci golü geldi. Ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mendes, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0



29. dakikada Ganiev'in attığı gol VAR'dan döndü. Fayzullayev'in baskısı sonrası topla ceza sahası dışında buluşan Ganiev'in şutunda top ağlarla buluştu. VAR incelemesinin ardından öncesinde faul yapıldığına karar verilerek gol iptal edildi.



39. dakikada Portekiz skoru 3-0 yaptı. Ani gelişen atakta Bruno Fernandes'in savunmanın arasından gönderdiği topla ceza sahası sağ çaprazından içeri giren Ronaldo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğe çarparak içeri girdi.



60. dakikada Portekiz bir kez daha gol sevinci yaşadı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Bruno Fernandes'in gönderdiği topa ön direkte Felix topuğuyla kaleye göndermek istedi. Savunmada Nematov'a çarpan top kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 4-0



87. dakikada skor 5-0 oldu. Sağdan bindiren Semedo'nun içeri çevirdiği top savunmanın müdahalesi sonrası boşta kaldı. Soldan ceza sahasına giren Leao düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.



Karşılaşmayı Portekiz 5-0 kazandı.SSS



Stat: Houston



Hakemler: Jalal Jayed, Zakaria Brinsi, Mostafa Akarkad (Fas)



Portekiz: Diogo Costa, Cancelo (Dk. 46 Semedo), Dias, Veiga, Mendes, Neves (Dk. 76 Bernardo Silva), Vitinha (Dk. 83 Leao), Neto (Dk. 46 Conceiçao), Bruno Fernandes, Felix (Dk. 64 Trincao), Ronaldo



Özbekistan: Nematov, Khusanov, Abdullayev, Ashurmatov, Karimov (Dk. 90+2 Jiyanov), Khamrobekov (Dk. 46 Mozgovoy), Shukurov (Dk. 90+2 Esanov), Nasrullaev (Dk. 46 Alidjanov), Ganiev, Fayzullayev (Dk. 73 Sergeev), Shomurodov



Goller: Dk. 6 ve 39 Ronaldo, Dk. 17 Mendes, Dk. 60 Nematov (Kendi kalesine), Dk. 87 Leao (Portekiz)



Sarı kartlar: Dk. 14 Khamrobekov (Özbekistan), Dk. 68 Veiga (Portekiz)











