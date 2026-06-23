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Portekiz'den Dünya Kupası'nda 5 gollü şov!

FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 mağlup etti.

calendar 23 Haziran 2026 21:59 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 22:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Portekiz'den Dünya Kupası'nda 5 gollü şov!
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FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu 2. hafta müsabakasında Portekiz ile Özbekistan karşı karşıya geldi.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan Houston Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Portekiz 5-0 kazandı. 

Mücadelede ilk golünü 6. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti ve Portekiz 1-0 öne geçti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Portekiz, 17. dakikada Nuno Mendes'in frikikten attığı golle farkı 2'ye yükseltti. 

Maçın 29. dakikasında Özbekistan'da Azizjon Ganiev'in muhteşem golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Müsabakanın 39. dakikasında Cristiano Ronaldo bir kez daha sahneye çıktı ve Portekiz farkı 3'e çıkardı. 

İlk yarı Portekiz'in 3-0 üstünlüğüyle tamamlanırken 60. dakikada Abduvohid Nematov'un kendi ağlarına gönderdiği golle birlikte skor 4-0 oldu. 

Dakikalar 87'yi gösterdiğinde ise Portekiz'de Rafael Leao, skoru 5-0'a getirdi.

Bu sonuçla birlikte Portekiz, 4 puana yükseldi ve maç fazlasıyla grupta liderliğe oturdu. Özbekistan ise henüz grupta puanla tanışamadı. 

Portekiz, son maçında Kolombiya ile karşılaşacak. Özbekistan ise Demokratik Kongo ile kozlarını paylaşacak.

6 FARKLI DÜNYA KUPASI'NDA GOL ATAN İLK FUTBOLCU RONALDO Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Houston'da oynanan karşılaşmada sahneye çıkan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, attığı gollerle bir kez daha tarihe adını yazdırdı. Tecrübeli oyuncu, 6. ve 39. dakikalarda fileleri havalandırarak Dünya Kupası tarihinde 6 ayrı turnuvada gol sevinci yaşayan ilk futbolcu unvanını elde etti.

DÜNYA KUPASI TARİHİNİN EN YAŞLI İKİNCİ GOLCÜSÜ

Özbekistan ağlarını sarsan Ronaldo, bu golle FIFA Dünya Kupası tarihinin en yaşlı ikinci gol atan oyuncusu olarak kayıtlara geçti. Ayrıca Portekizli yıldız, bir Dünya Kupası maçında iki gol atan en yaşlı futbolcu olmayı da başardı.

41 yaş 138 günlük Ronaldo, bu alanda yalnızca 1994 Dünya Kupası'nda 42 yaş 39 günlükken gol atan Kamerunlu efsane Roger Milla'nın gerisinde kaldı.

PORTEKİZ'İN DÜNYA KUPASI TARİHİNDEKİ EN SKORER İSMİ

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası organizasyonlarında kaydettiği toplam 10 golle Portekiz Milli Takımı'nın turnuva tarihindeki en golcü oyuncusu olmayı başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Portekiz 1-0 öne geçti. Cancelo'nun sağdan ortasında ön direğe yakın bölgede pozisyon alan Ronaldo, gelişine vurarak topu ağlara gönderdi.

17. dakikada Portekiz'in ikinci golü geldi. Ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mendes, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

29. dakikada Ganiev'in attığı gol VAR'dan döndü. Fayzullayev'in baskısı sonrası topla ceza sahası dışında buluşan Ganiev'in şutunda top ağlarla buluştu. VAR incelemesinin ardından öncesinde faul yapıldığına karar verilerek gol iptal edildi.

39. dakikada Portekiz skoru 3-0 yaptı. Ani gelişen atakta Bruno Fernandes'in savunmanın arasından gönderdiği topla ceza sahası sağ çaprazından içeri giren Ronaldo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğe çarparak içeri girdi.

60. dakikada Portekiz bir kez daha gol sevinci yaşadı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Bruno Fernandes'in gönderdiği topa ön direkte Felix topuğuyla kaleye göndermek istedi. Savunmada Nematov'a çarpan top kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 4-0

87. dakikada skor 5-0 oldu. Sağdan bindiren Semedo'nun içeri çevirdiği top savunmanın müdahalesi sonrası boşta kaldı. Soldan ceza sahasına giren Leao düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmayı Portekiz 5-0 kazandı.SSS

Stat: Houston

Hakemler: Jalal Jayed, Zakaria Brinsi, Mostafa Akarkad (Fas)

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo (Dk. 46 Semedo), Dias, Veiga, Mendes, Neves (Dk. 76 Bernardo Silva), Vitinha (Dk. 83 Leao), Neto (Dk. 46 Conceiçao), Bruno Fernandes, Felix (Dk. 64 Trincao), Ronaldo

Özbekistan: Nematov, Khusanov, Abdullayev, Ashurmatov, Karimov (Dk. 90+2 Jiyanov), Khamrobekov (Dk. 46 Mozgovoy), Shukurov (Dk. 90+2 Esanov), Nasrullaev (Dk. 46 Alidjanov), Ganiev, Fayzullayev (Dk. 73 Sergeev), Shomurodov

Goller: Dk. 6 ve 39 Ronaldo, Dk. 17 Mendes, Dk. 60 Nematov (Kendi kalesine), Dk. 87 Leao (Portekiz)

Sarı kartlar: Dk. 14 Khamrobekov (Özbekistan), Dk. 68 Veiga (Portekiz)

 



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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Portekiz21106154
2Kolombiya11003123
3Kongo D. Cumhuriyeti10101101
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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