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Cristiano Ronaldo'dan Messi sorusuna sert yanıt!

Cristiano Ronaldo, maç sonrası yaptığı açıklamalarda Lionel Messi hakkında gelen soruya verdiği yanıtla gündem oldu.

calendar 23 Haziran 2026 22:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Cristiano Ronaldo'dan Messi sorusuna sert yanıt!
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Özbekistan karşısında attığı iki golle tarihe geçen Cristiano Ronaldo, maç sonunda yaptığı açıklamalarla da gündem oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Portekiz'in 5-0 kazandığı karşılaşmada Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 10'a çıkaran yıldız futbolcu, Lionel Messi hakkında yöneltilen soruya verdiği kısa cevapla dikkat çekti.

MESSİ SORUSUNA TEK CÜMLELİK YANIT

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ronaldo'ya, geçtiğimiz günlerde Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu unvanını ele geçiren Lionel Messi hatırlatıldı. Ancak Portekizli yıldız, bu konuya girmek istemedi.

Ronaldo, Messi'nin Dünya Kupası'ndaki rekoru hakkında gelen soruya, "Messi'nin golleri umurumda değil. Diğer soruya geçelim." ifadeleriyle yanıt verdi.

"EMEKLİ OLMAMI SÖYLEDİLER, BURADAYIM!"

Son günlerde kariyeriyle ilgili yapılan yorumlara da değinen 41 yaşındaki futbolcu, kendisine yönelik emeklilik çağrılarına tepki gösterdi.

"Bana emekli olmamı söylediler ama ben hala buradayım. Dışarıdan gelen sesler her zaman böyle, ama bunu kontrol edemeyiz. Devam ediyoruz ve birleşmiş durumdayız." diyen Ronaldo, eleştirilere rağmen yoluna devam ettiğini vurguladı.

"ÇALIŞANA TANRI YARDIM EDER"

Zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Ronaldo, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışana Tanrı yardım eder. Zor ve karanlık bir haftaydı; sanki futboldan çoktan emekli olmuşum gibi bir hava yaratıldı ama her zaman yaptığım gibi dimdik ayakta kaldım. Çünkü futboldan ziyade sıkı çalışmaya inanıyorum."

"GERİ DÖNDÜM" MESAJI VERDİ

Maçın bitiş düdüğünün ardından saha kenarındaki kameralara dönerek "I'm back! I'm back!" (Geri döndüm! Geri döndüm!)" diye bağıran Ronaldo, hem performansı hem de açıklamalarıyla Dünya Kupası'nın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

MESSİ REKOR KIRMIŞTI

Öte yandan Arjantinli yıldız Lionel Messi, Avusturya karşısında attığı iki golle Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 18'e yükseltmiş ve turnuva tarihinin en golcü futbolcusu olmuştu. Ronaldo ise Özbekistan maçında kırdığı rekorlarla adından söz ettirse de, Messi'nin ulaştığı istatistiklerle ilgilenmediğini açıkça ortaya koydu.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Portekiz21106154
2Kolombiya11003123
3Kongo D. Cumhuriyeti10101101
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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