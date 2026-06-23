İsmail Yüksek'e Premier Lig'den yakın takip!

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-Lacivertliler'in 26 yaşındaki futbolcusu İsmail Yüksek'e İngiltere'den ilgi var.
Ertan Süzgün'ün özel haberine göre, Premier Lig'de mücadele eden bir kulüp, İsmail Yüksek'in durumunu yakından takip ediyor.
Haberde İngiliz ekibinin, İsmail Yüksek için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin kapısını resmi teklifle çalabileceği belirtildi.
Sarı-lacivertli formayla son yıllarda gösterdiği performansla dikkat çeken milli oyuncunun geleceği merak konusu olurken, Fenerbahçe yönetiminin olası teklif karşısında nasıl bir tavır sergileyeceği ise şimdiden gündeme geldi.
İsmail Yüksek'e yönelik gelişmelerin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
Fenerbahçe ile sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam eden milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
SEZON PERFORMANSI
İsmail Yüksek, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 47 maça çıktı. İsmail Yüksek, söz konusu 47 karşılaşmada iki gol atıp üç asist yaparak toplamda beş gole direkt katkı sağladı.
Ertan Süzgün'ün özel haberine göre, Premier Lig'de mücadele eden bir kulüp, İsmail Yüksek'in durumunu yakından takip ediyor.
Haberde İngiliz ekibinin, İsmail Yüksek için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin kapısını resmi teklifle çalabileceği belirtildi.
Sarı-lacivertli formayla son yıllarda gösterdiği performansla dikkat çeken milli oyuncunun geleceği merak konusu olurken, Fenerbahçe yönetiminin olası teklif karşısında nasıl bir tavır sergileyeceği ise şimdiden gündeme geldi.
İsmail Yüksek'e yönelik gelişmelerin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
Fenerbahçe ile sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam eden milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
SEZON PERFORMANSI
İsmail Yüksek, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 47 maça çıktı. İsmail Yüksek, söz konusu 47 karşılaşmada iki gol atıp üç asist yaparak toplamda beş gole direkt katkı sağladı.